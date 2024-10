Esther Jiménez Ponferrada Miércoles, 2 de octubre 2024, 08:16 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Hace 5 años un grupo de bercianos con formación en emergencias y acción social vio las necesidades del medio rural de la comarca en relación al tiempo de respuesta ante cualquier urgencia que pudiera surgir. Con el objetivo en mente de servir de apoyo a los servicios de emergencia para dar una mejor atención al ciudadano crearon Protemer, una asociación sin ánimo de lucro con diferentes unidades y formada por personas de diversos ámbitos de actuación.

«Pensábamos que los pueblos son los que más nos necesitan a veces porque es donde más tarda la respuesta», asegura Eduardo Bello, uno de los creadores y presidente de este colectivo. Comenzaron 10 personas y ahora Protemer cuenta con unos 100 voluntarios -que sufragan todos los gastos que generan, de los que unos 20 o 30 pueden estar operativos al día, dependiendo del tipo de emergencia que surja.

Algunos de ellos están vinculados profesionalmente con este sector, como técnicos en emergencias sanitarias, médicos o enfermeros, pero otros «trabajan en otra cosa pero se han formado en emergencias, y todos somos voluntarios, ponemos nuestro tiempo libre a disposición de donde se nos requiera», añade.

De este modo, la asociación está centrada en el ámbito de protección de las personas sobre todo en el ámbito rural, «al final lo que hacemos es dar apoyo a los servicios de emergencias, a las agencias de Protección Civil, a cualquiera que nos requiera». En ese sentido, buscaban como una centralización de servicios «para brindar apoyo a todo el que nos necesite», explica Eduardo Bello.

Así, crearon las diferentes unidades con las que cuenta Protemer: drones; atención sanitaria o lo que denominan de primera intervención «porque luego ya se hace cargo la ambulancia o quien sea, y está formada por médicos, enfermeros, técnicos»; la canina; y por último, la de acción social, «que es la que en los pueblos vamos a visitar a alguna persona mayor, por ejemplo cuando fue el covid íbamos por los pueblos a dar mascarillas o gel».

Azken y su guía Javi, de Protemer, en una actuación de búsqueda colaborando con la Guardia Civil.

La unidad canina, la más solicitada

La más solicitada es la unidad canina «porque es la más conocida y es la que cuando pasa una desgracia se activa porque aquí cerca no hay ninguna más», apunta Eduardo Bello. De hecho, en toda la provincia de León solo está Protemer, que también ha ampliado su radio de acción a la vecina comunidad gallega, con actuaciones en Orense y Lugo.

De este modo, la asociación cuenta con dos perros, un malinois de 6 años llamado Azken y un border collie de 2 años llamado Taco, además de otros dos en formación. Ambos canes están adiestrados en búsqueda de personas desaparecidas en grandes áreas y en estructuras colapsadas y escombros y funcionan por venteo, no por rastro, por lo que el mayor problema que se encuentran es que «a nosotros nos activan al día siguiente de desaparecer o habiendo pasado ya muchas horas, entonces ahí ya no nos funciona».

Por ello, lo que intentan cuando van a buscar a algún desaparecido es desalojar la zona o intentar que no haya nadie, «el perro si estás de pie te descarta porque estás bien, pero lo que hacen es buscar rastro humano pero con unos parámetros, que esté sentada, inmóvil».

En total, estos dos perros habrán participado en al menos diez búsquedas de personas desaparecidas. Una de las más sonadas fue en diciembre de 2021 y estuvo protagonizada por Taco, que consiguió localizar entre unos matorrales a un hombre de 74 años desaparecido en Ponferrada, una acción por la que fue condecorado, junto con su guía Marta, por la Policía Municipal de la capital berciana. En esta actuación, Eduardo Bello reconoce que «fue buena suerte porque salimos nosotros a primera hora y todo depende del factor tiempo y de la información que se pueda recabar».

También han participado en la búsqueda del hombre desaparecido en Rimor, Alberto de Caso, y en ese caso en particular «nos mandaron a determinadas áreas que sabíamos que no estaba pero a veces es tan importante localizar como saber decir aquí no hay nada para descartar zonas, si no coincides de pasar por ahí mala suerte. El factor tiempo es lo más importante, a más pronto nos llamen más posibilidades hay», incide el presidente de Protemer.

Voluntarios de Protemer colaborando en la desinfección de un parque infantil.

Desconocimiento de su existencia

Pero ese es uno de los problemas principales con los que se encuentran, que no les llaman o «la gente todavía no nos conoce». Los ayuntamientos pequeños del Bierzo no les contactan, «no sé si es por desconocimiento o porque no es su competencia, aunque alguna vez, por ejemplo en La Rúa fue el propio alcalde el que nos llamó o incluso las familias, que nos buscan por internet».

Y en el caso de las administraciones superiores «porque cada uno lo gestiona a su manera», asegura Eduardo Bello, aunque reconoce que la Policía Municipal de Ponferrada «según desaparece alguien y requieren a los perros son los primeros en llamarnos». Pero otras fuerzas y cuerpos de seguridad, como la Guardia Civil, «tienen sus propios perros, entonces que te activen o no depende muchos factores», y la Junta de Castilla y León «tienen sus propios protocolos también, unas veces te llaman y otras no». «Somos los grandes olvidados», añade.

Por ello piden el apoyo de las administraciones y sobre todo de las entidades locales para poder ayudar y colaborar más, ya no solo en este tipo de actuaciones, sino también prestando material a las agrupaciones de Protección Civil.

Además, están buscando una base en Ponferrada «para estar centralizados, para tener a nuestros perros, los equipos, todo» pero hasta el momento no han obtenido respuesta de nadie y siguen con una pequeña base en el Lago de Carucedo «que es una oficina y un local y luego vamos guardando las cosas en una empresa de logística que nos deja la nave y nos dan apoyo cuando necesitamos alguna cosa, nos mueven ellos el material, y los perros están cada uno con su guía en casa».