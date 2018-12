Podemos reclama más transparencia a la Junta sobre los escapes de este verano en Cosmos Imagen aportada por Bierzo Aire Limpio de uno de los escapes en Cosmos. La formación morada solicita por escrito a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente los datos sobre la concentración de la partícula PM10 ELBIERZONOTICIAS Toral de los Vados Lunes, 17 diciembre 2018, 18:47

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suarez-Quiñones, ha dado respuesta a las preguntas planteadas por Podemos CyL en relación a los escapes de caliza calcinada en Cementos Cosmos de Toral de los Vados los días 2 y 4 del pasado mes de agosto, achacados la cementera a sendos fallos eléctricos en distintas fases del proceso de producción.

Según el responsable de la Consejería, el incidente del día 2 fue detectado por la estación de Toral de los Vados, no superando el valor límite diario de partículas con tamaño inferior a 10 micras (PM10); mientras que el escape del día 4, en la estación de Carracedelo, dirección predominante del viento, no se detectó ningún cambio de tendencia a pesar de que ese día todas las estaciones del Bierzo superaron el valor límite diario motivado por la intrusión de polvo de origen africano en todo el oeste peninsular.

Podemos considera que el consejero debería saber que es «normal» que el polvo de clinker no se detecte en los medidores de partículas PM10, ya que dicho polvo «es mucho más grueso, lo que no quiere decir que no sea peligroso, aunque sea menos respirable es irritante para la piel y los ojos». En ese sentido, la formación morada asegura que la Junta de Castilla y León «obvia ofrecer los datos sobre la concentración de estas partículas sedimentables sobre las que la empresa también tiene la obligación de hacer mediciones a lo largo del año», y por ello, han solicitado estos datos por escrito a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

«Suarez-Quiñones confirma la inexistencia de un protocolo para el funcionamiento de la fábrica de Cementos Cosmos cuando existen condiciones climatológicas especiales, como altas temperaturas y/o calima, alegando que en la zona atmosférica del Bierzo se cumplen con los niveles marcados en la normativa y que en casi todas las estaciones con los niveles de referencia de la propia Organización Mundial de la Salud (OMS)», apuntan, aunque señalan que «no es cierta», puesto que precisamente en las estaciones de Cementos Cosmos en Toral y en Carracedelo «se superaron en 2017 el valor límite y las recomendaciones de la OMS para las partículas PM10, concretamente 27 días en la primera y 7 días en la segunda. Los registros de Toral de los Vados fueron los peores de toda Castilla y León».

Con todo ello, Podemos continúa exigiendo a la Junta de Castilla y León que cualquier autorización sobre la futura incineración de neumáticos en la planta de Toral de los Vados esté condicionada a que Cementos Cosmos realice un estudio específico sobre las singularidades climáticas y ambientales del Bierzo, «ya que en la solicitud presentada por la empresa no se valoran de manera completa y contextual los riesgos medioambientales y para la salud de esta modificación».