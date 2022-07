Podemos exige al Gobierno y a la Junta medidas efectivas para la prevención de incendios

La secretaria de Acción Institucional y Municipalismo de Podemos CyL, Lorena González, criticó duramente la política forestal y que «un año más, veamos nuestros montes arder y a nuestras cuadrillas y bomberos forestales extenuados, explotados y maltratados haciendo frente a la barbarie».

En la moción registrada por los ediles de Podemos en sus respectivos Ayuntamientos, la formación morada exige al Ministerio de Transición Ecológica «desbloquear la tramitación de la Ley del Estatuto de bomberos forestales, aumentar la inversión en prevención y acabar con la privatización de un servicio esencial avanzando firmemente hacia la internalización de las plantillas que luchan contra el fuego».

Los y las concejalas moradas también se han dirigido a la Junta de Castilla y León condenando rotundamente las declaraciones del Consejero de Fomento, Juan Carlos Suarez Quiñones, quien en 2018, tras el incendio que arrasó la Tebaida Berciana tachó de «absurdo y despilfarro» la petición de los bomberos forestales, las asociaciones ecologistas y Podemos CyL de mantener el operativo todo el año. «Como bien dicen los trabajadores y trabajadoras de incendios forestales, los incendios se apagan en invierno. Es necesario reforzar la limpieza de montes y las tareas preventivas manteniendo el operativo activo todo el año. Es indecente como se trata a estos profesionales, las condiciones en las que se les hace trabajar para, después de jugarse la vida para proteger nuestros pueblos y patrimonio natural, darles una palmadita en la espalda y si te he visto no me acuerdo» ha declarado González.

Es por ello que los concejales y las concejalas Podemos ha instado a la Junta desde sus Ayuntamientos a recuperar el Plan de Medidas Preventivas Contra Incendios Forestales de CyL (Plan 42), garantizar que el personal laboral fijo discontinuo del operativo de prevención de incendios forestales se mantenga activo un mínimo de 10 meses al año así como planes destinados a las entidades locales para la reparación de los graves daños ocasionados por los incendios forestales. «Sólo espero que, en pocos años, las zonas quemadas no estén plagadas de paneles solares y aerogeneradores. Algunos ya han demostrado un enorme talento natural para sacar provecho de las catástrofes».

Por último, González ha querido trasladar todo su apoyo y respeto tanto a los profesionales del operativo contra incendios, la UME, los bomberos, agentes medioambientales, las BRIF y todas las cuadrillas y profesionales implicados en la extinción de incendios. También enviar fuerza a la familia del ganadero y el brigadista fallecidos en Zamora, a sus vecinos y vecinas de San Adrián, Montes, Orbanajo, Ferradillo, Ozuela, Rimor que han tenido que ser desalojados este fin de semana así como al conjunto de de la comunidad y del país que están viendo arder sus montes y patrimonio natural.