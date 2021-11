Podemos enmendará las cuentas para que se multiplique «al menos por 15» la inversión en el Bierzo

El coordinador autonómico de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, anunció que su formación presentará una batería de enmiendas a los Presupuestos Generales de la Comunidad para que multipliquen «al menos por 15» las cuantías destinadas al Bierzo.

El líder autonómico de la formación morada consideró que las cuentas de la Junta de Castilla y León para el próximo año son un «oprobio» y una «ofensa» para la comarca del Bierzo, ya que, a pesar de contar con la mayor inversión de la historia gracias a los Fondos Europeos, «consagran el desprecio sangrante que el Partido Popular» con una «misérrima cantidad presupuestada con algunas materias lacerantes».

Para Pablo Fernández es «inaceptable» que se destinen 58.516 euros para la Unidad de Radioterapia del Bierzo, «una promesa durante décadas por parte del PP», al que acusó de «abandonar nuevamente» a los enfermos de cáncer de la comarca. Asimismo, lamentó la «insuficiente» inversión de 40.000 euros para el centro de salud Ponferrada I, en una comarca donde «muchos consultorios continúan cerrados».

Fernández calificó de «especialmente lacerante» que, en materia de empleo e industria, «se consignen cero euros para una comarca que tiene siete sellos de calidad y unos productos sin parangón, que necesita una potente reidunstrialización y la generación de empleo de calidad». Frente a ello, puso de relieve la apuesta de Podemos por «radicar en la comarca del Bierzo una potente industria de transformación de las materias primas de la comarca».

Cuentas «injustificables»

Por su parte, la secretaria de Acción Institucional de Podemos Castilla y León y concejala de Bienestar Social, Infancia e Igualdad en el Ayuntamiento de Ponferrada, Lorena González, calificó las cuentas de «absolutamente injustificables» y advirtió que « no van a permitir el desarrollo y futuro del Bierzo», y que «además de no carecer de inversiones en infraestructuras fundamentes, no recoge nada para el Parque Agroalimentario, ni para acabar con las listas de espera del Hospital del Bierzo, ni para el Centro de Especialidades, promocionar el turismo o el Camino de Santiago, para cuidar el Patrimonio Natural a través de un Plan de Bosques demandado desde hace años o para el paliar las consecuencias del cierre de la minería».

Para González, « las literalmente cuatro inversiones» de los presupuestos de la Junta para El Bierzo son «puro humo», ya que, por ejemplo, en el caso concreto de la implantación de la Unidad de Radioterapia, «el coste aproximado sería de dos millones de euros, mientras que presupuestan 58.000 euros, es decir, un 2,9 por ciento del coste total de esa obra», de forma que «a ese ritmo se tardarían 34 años en poder tenerla».

Según explicó la concejala de Podemos en el Consistorio, la Junta presupuesta 40.000 euros para el centro médico de San Antonio, mientras que el coste total del proyecto es de 5,7 millones», de manera que «presupuestan un 0,7 por ciento, por lo que se necesitarían 142 presupuestos para contar con él». En el caso de la modernización del canal Bajo, «una obra fundamental para el desarrollo de la comarca», señaló que se presupuestan 119.000 euros. Finamente, de los 158 millones de euros en inversión en infraestructuras para toda la provincia, « solamente 7,2 son para la comarca, un 4,5 por ciento».

De igual manera, lamentó que las cuentas « tampoco reflejan inversión social» a pesar de «haberse cerrado los consultorios médicos o la escuela hogar», ya que «no se sabe nada de los 1,5 millones de euros prometidos para el colegio Luis del Olmo ni del Parque Público de Alquiler».