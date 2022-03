Podemos Camponaraya saca adelante por unanimidad una moción en defensa de la sanidad pública

El pleno del Ayuntamiento de Camponaraya celebrado este martes aprobó por unanimidad una moción presentada por Podemos en la que se presentaban 30 medidas en defensa de la sanidad pública, en las que se recogían «todas las demandas que solicitan tanto los profesionales sanitarios como los usuarios y usuarias de la sanidad pública», aseguró el portavoz de Podemos en Camponaraya, Oli Vega, quien señaló que la aplicación de estas medidas «atajaría todos los problemas y el abandono por parte de la Junta que está sufriendo Castilla y León a nivel usuario, pero sobre todo el Bierzo, Laciana y las comarcas periféricas de la comunidad».

El edil morado pretende dar de este modo continuidad a su participación en la 'marcha blanca' a pie desde Villablino a Ponferrada, que organizaron la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de Laciana, sindicatos de trabajadores y partidos progresistas del Valle, consiguiendo una amplia repercusión social y abrir negociaciones con los representantes en funciones del Gobierno autonómico.

«En Podemos sospechamos que en la Junta de Castilla y León nos toman el pelo a todos los bercianos y lacianiégos, y creemos que no tienen ninguna intención de solucionar los graves problemas en materia sanitaria que sufrimos, porque sus políticas son privatizadoras y meramente mercantiles. Para esta gente no importan las personas, importa solamente su beneficio económico. Pero si piensan que vamos a desistir en la defensa de nuestros derechos constitucionales y de nuestros recursos públicos es que no conocen bien a las gentes del Bierzo y del Valle de Laciana», indicó.

En ese sentido apuntó que la Junta debe incentivar a los profesionales de modo que les resulte atractivo trabajar en las zonas de difícil cobertura, «no solo económicamente, sino que les puntúe más para su carrera profesional, bolsas de trabajo, etc., favorecer la formación e investigación y desde luego, pagarles los desplazamientos».

Vega también consideró «inaudito» que el Hospital del Bierzo no cuente con un servicio de Radioterapia que dé cobertura a las poblaciones de la comarca, Laciana y Valdeorras.