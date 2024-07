Elbierzonoticias Ponferrada Miércoles, 24 de julio 2024, 17:41 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana se suma a las críticas porque la UVI móvil de Ponferrada no cuenta con médico para poder atender las emergencias, tal y como ha hecho también Coalición por El Bierzo (CB).

La Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León es la responsable del servicio y aseguran que «hace meses» que conoce este problema puesto que de los seis médicos asignados solo hay tres para cubrir la atención las 24 horas y los 365 días, «lo cual es imposible»

«No se ha articulado ningún mecanismo para cubrir estás bajas y ahora en verano con las vacaciones, es muy difícil hacerlo», lamentan. La solución que han encontrado, según señalan, es obligar a realizar guardias extras en esa base a médicos de otras bases que viven a más de 200 kilómetros de distancia. «El problema es que no es viable porque hay muy pocas bases con todo el personal, ya que en los últimos dos meses se han ido muchos médicos a comunidades limítrofes que ofrecen considerables mejoras económicas y profesionales».

La plataforma sanitaria considera que El Bierzo y Laciana, por su ubicación y orografía «son zonas muy perjudicadas en la asignación de médicos y no se ofrece nada para paliar esta situación».

Insiste en que Emergencias «es un servicio básico, urgente y no sustituible. No son consultas o revisiones, que sin duda son importantes, es algo vital que marca la posibilidad de sobrevivir, de tener menos secuelas...etc.». y más en pleno verano, fines de verano y operación salida y retorno de vacaciones. «Mal momento para estar sin UVI móvil».

Un servicio sin normativa

El colectivo pone sobre la mesa las desiguales condiciones que tienen los profesionales del servicio de emergencias frente a los de otras zonas del país. «En nuestra Comunidad, el servicio de emergencias es el único que no tiene normativa propia, el único que no cobra noches ni festivos, el único que no puede tener días de libre disposición...». A todo ello se une l hecho de eque «el salario es aproximadamente 1000 euros inferior al de otras Comunidades».

Tienen constancia de que los profesionales sanitarios han intentado contactar con la Gerencia Regional de Salud, para poner de manifiesto todas estas carencias, e intentar mejorar sus condiciones, y que no han obtenido respuesta alguna.

Por todo ello, denuncian que la situación de la sanidad publica en ambas comarca «es insostenible» y exigen a la Junta «que deje de mirar para otro lado, ponga remedio a la situación y tenga en cuenta todas nuestras necesidades».