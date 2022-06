El BNG pide una comisión de seguimiento para la recuperación de la A-6

La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Gallego, Ana Pontón, pidió que se lleve a cabo «un análisis independiente y sin estar condicionado» que permita determinar cuáles fueron las causas del derrumbe el viaducto del Castro de la autovía A-6, a la altura del municipio berciano de Vega de Valcarce, así como un calendario sobre los plazos para recuperar la normalidad en «una de las principales vías de comunicación de Galicia» y la comparecencia de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, para que «dé explicaciones».

Pontón se preguntó cómo es posible que se pueda caer un viaducto en una infraestructura que «a penas tiene 20 años», lo que para ella es «un hecho muy grave« que «afecta a las comunicaciones de Galicia» y merece ««respuesta desde el punto de vista político y el de las decisiones del Gobierno» para que «la situación dure lo menos posible y que se aclare de la forma más rápida cuáles son las causas, las responsabilidades y las medidas para garantizar que hay unas infraestructuras viarias seguras».

«Si este viaducto derrumbado estuviera conectado Madrid, Cataluña o Euskadi la respuesta sería muy diferente, la ministra sería la primera en estar presente y habría información y plazos para solucionarlo», lamentó la portavoz del BNG, quien criticó que una semana después del derrumbe, «ni la ministra ha aparecido, ni se saben las causas, ni se sabe si se está investigando y cuáles son los plazos para recuperar una infraestructura que está generando un impacto económico grave».

Comisión de seguimiento

Ante la «falta de transparencia, rapidez y datos», Pontón pidió «soluciones y transparencia» al Gobierno de España y propuso la constitución de una comisión de seguimiento del estado de la infraestructura integrada por el Ejecutivo central, la Xunta de Galicia, los sectores económicos afectados y las fuerzas políticas que representan a los gallegos.

«Se necesita transparencia, una solución y que, con la mayor rigurosidad posible, se lleven a cabo los trabajos para recuperar la movilidad y para que se analice la infraestructura», concluyó Ana Pontón, quien estuvo acompaña en su visita a la localidad de El Castro por el diputado del BNG, Nestor Rego, y el secretario General de Coalición por El Bierzo y portavoz en el Consejo Comarcal de El Bierzo, Iván Alonso.

Freno a la economía berciana

Por su parte, Alonso aseguró que el corte de la A-6 se va a convertir en un problema «serio» si el Ministerio de Transportes «no toma medidas urgentes y pone una prioridad absoluta» sobre esta infraestructura y consideró «alucinante» que la ministra no se haya acercado al Bierzo, que podría sufrir un freno «muy serio» en su economía «si no se toman medidas de manera urgente».

Con ello, el portavoz de CB estimó que «ha pasado el tiempo suficiente para que de manera definitiva no solo se investigue lo que ha podido ocurrir y se pidan responsabilidades incluso a los que en su día hicieron la obra, sino que de manera urgente empiecen ya a plantear una solución inmediata para lo que va a ser ya no solo una pérdida de conexiones con Galicia, sino también un efecto llamada para que no se venga al Bierzo y se tomen otras vías alternativas».