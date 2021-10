UPL pide a los bercianos que no se crean «las palabras vacías» de la Junta Critican el discurso «populista» de los partidos mayoritarios que ante instituciones superiores «no reclaman ni defienden lo que a nuestra tierra le interesa»

UPL-Bierzo lanzó un mensaje a los bercianos, cabreireses y lacianiegos para que no se crean las promesas y palabras «vacías» de los representantes de la Junta de Castilla y León, que han participado en los actos recientemente celebrados por el bicentenario de la creación de la provincia del Bierzo, ya que « vienen a prometer al Bierzo y que después desde Valladolid desdicen sin ningún rubor o vergüenza». En ese sentido, la formación leonesista criticó el discurso «populista» de los políticos de los partidos mayoritarios «y alguno bercianista» que aprovechan este tipo de homenajes «para enviar un mensaje de lo que fuimos, aunque es solo un discurso porque en instituciones superiores no reclaman ni defienden lo que a nuestra tierra le interesa».

«Políticos que cuando están en el poder gobernando no hacen, se contradicen y callan lo que en la oposición reclaman dicen y no callan, es decir en la oposición prometo lo que hay que hacer y en el gobierno no hago nada de lo prometido, unos porque pertenecen al Gobierno Autonómico y otros porque pertenecen al Gobierno Central», añadieron.

La UPL también criticó la actitud de los representantes del Consejo Comarcal defendiendo «un autogobierno irreal del Bierzo bajo el yugo de la Junta desde Valladolid» en vez de apostar por «un autogobierno real de la Autonomía de la Región Leonesa, donde el Bierzo sí tendría un verdadero autogobierno con competencias bien definidas», ya que entienden que en la actualidad la institución comarcal continúa sin competencias directas, sin presupuestos acordes a sus necesidades o sin sede oficial propia, a pesar de estar «prometida por la Junta desde hace más de una década».

«Los políticos que dicen representarnos a toda la sociedad berciana callan y siguen transigiendo con limosnas y mentiras dadas y dichas por la Junta, políticos que viven de la política, con discursos donde todo son bondades para el Bierzo, pero que en la realidad solo quedan en eso, en palabras, porque cada vez estamos más aislados, empobrecidos, envejecidos y despoblados», concluyeron.