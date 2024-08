Un pequeño acotado del Parque Micológico del Bierzo estará para la campaña del 2024

Esther Jiménez Ponferrada Viernes, 9 de agosto 2024, 08:35 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El Parque Micológico del Bierzo no estará listo en su totalidad para este otoño. Y es que según explicó el consejero comarcal Luis Perales, que es quien lleva las gestiones, la creación de este parque «es un proceso largo que va a llevar tiempo, no es de un día para otro ni de un año para otro, es la unión de varios acotados que se van formando y se van agrupando, eso es lo que forma un parque micológico como el que está en Ávila o en Soria, son pequeños acotados que dicen nos agrupamos y nos unimos».

En la actualidad, desde el Consejo Comarcal del Bierzo están realizando modificaciones en parte de la capa que ya se había hecho de los diferentes acotados porque había un problema de duplicidad de terrenos que al introducirlos en la aplicación Micocyl de la Junta de Castilla y León «no puedes utilizar un mismo terreno para dos acotados». Dicha capa todavía no está finalizada, ya que desde la institución berciana «vamos añadiendo poco a poco parcelas, recintos, que son los que forma parte».

De este modo, lo que pretenden, guiados por el Gobierno autonómico, es sacar al menos un acotado para la campaña de este año, por lo que «aunque no podamos sacar todo el acotado que queremos del Bierzo, lo que queremos en esta campaña micológica es tener al menos un pequeño acotado, por Sancedo o por alguna de las zonas del Bierzo para que nos dé de alta la aplicación y poder continuar con todos los trámites porque hasta que no tienes dada de alta en la aplicación no puedes continuar con los trámites de actualización», indicó Luis Perales.

Unos trámites que son más técnicos que administrativos -en su día ya se hizo la declaración del parque y se empezó a constituir-, en los que «no se habían terminado esa capas bien hechas de todos los recintos que forman parte del parque». Una vez que estén hechos todos esos recintos «habrá que dar de alta un parque, establecer una cuota, unas condiciones de dónde se va a llevar a cabo el pago, dónde se va a realizar, precios para foráneos, naturales, visitantes y demás de ese acotado. Eso no quiere decir que tenga que ser igual para todo el Bierzo, sino que puede ser diferente, lo que se quiere es que el Consejo Comarcal sea el gestor sin necesidad de que tenga que integrar todo el Bierzo en las mismas condiciones», añadió.

«Formar un parque es muy complicado, llegar y decir que en la temporada micológica 2024-2025 tenemos 15.000 hectáreas donde se van a recoger setas, eso es una locura, es imposible de gestionar. Entonces son pequeños acotados que se van uniendo con una única vía de gestión», señaló Luis Perales, que aseguró que también hay que tener en cuenta muchos condicionantes porque los terrenos son de diferentes entidades -particulares, juntas vecinales y ayuntamientos-.

Así, el particular puede ceder sus terrenos para que se puedan recoger setas «pero si empieza a perseguir una renta por esa finca ya estamos teniendo problemas con Hacienda, entonces hay que ver un poco como se puede establecer esa relación, para que el particular no se vea perjudicado y para recoger setas en su terreno que está cediendo, como en otros terrenos colindantes o próximos, que es lo que se pretende».

Con todo ello, desde el Consejo Comarcal seguirán trabajando en el asunto y Luis Perales quiere volver a reunirse en septiembre con técnicos de la Junta «para explicarles cómo tenemos el proceso de inicio del parque» y ver si el camino seguido es el correcto y continuar con ello.