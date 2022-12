'La penúltima estación', relato ganador del certamen nacional de Aragonito Azul

La Asociación Mineralógica Aragonito Azul ha hecho público el fallo del IV Certamen Nacional de Relatos Cortos sobre la Minería del Carbón, bajo el lema 'Vidas de carbón'. Miguel Nombela Blázquez, de IIllescas (Toledo), ha sido el ganador con la obra 'La penúltima estación' y recibirá un premio de 300 euros.

El segundo lugar ha sido para el relato 'El señorito', de Esteban Torres, dotado con 150 euros, y el tercero para 'La última luz', de Carmen Rey, que recibirá 50 euros de premio.

En total, el certamen recibió 127 relatos, de los que 124 fueron admitidos a concurso y tres considerados no válidos por no ajustarse a las bases de la convocatoria. En todos ellos, las cuencas mineras están presentes, que viene a cumplir con los objetivos del concurso: «recuperar y mantener en nuestra memoria una forma de vida, una cultura que creció en medio de la poblaciones mineras y que está en vías de extinción, cuando no desaparecida».