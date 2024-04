El PCE pide un plan integral para revitalizar la economía del Bierzo

Isabel Maroto, secretaria comarcal del PCE en El Bierzo, presentó la campaña «El Bierzo necesita un Plan», una iniciativa política que se plantea movilizar las propuestas, ideas y esfuerzos de la sociedad berciana para impulsar un plan integral para la comarca que revitalice la economía. «Necesitamos un Plan Bierzo, un conjunto de inversiones e iniciativas políticas, que partan de la planificación del desarrollo y de la iniciativa pública como motor de la recuperación económica de la comarca», apuntó.

La campaña se concretará en una serie de ejes, industria, agricultura, pizarra o servicios públicos. Y se une a otros proyectos a modo de «campaña marco», que el PCE lleva años impulsando para «pensar colectivamente alternativas a la desindustrialización que está viviendo la comarca». Iniciativas como 'Bierzo a producir', 'REconstruir El Bierzo. REcuperar el futuro', o la más reciente del sector pizarrero, que se han materializado en distintos foros de debate y propuestas.

«Haciendo lo mismo no podemos encontrar resultados diferentes. Llevamos décadas con Planes Miner, Transiciones Justas, Planes de resilencia, de reindustrialización, de desarrollo agrícola y rural. Todos han hecho lo mismo, regalar nuestro dinero a empresas privadas y enterrar nuestras ilusiones», señaló Isabel Maroto, que pidió «cambiar de rumbo para salvar El Bierzo».

La organización indicó que cualquier alternativa pasa por reconocer que «la iniciativa privada ha fracasado en la reindustrialización de la comarca». «El Bierzo creció al calor de empresas industriales punteras, y por tanto, no hay atajos, con pequeñas iniciativas no detendremos la sangría demográfica y de empleo. Nos han dicho que podemos ser la Marbella del Norte… ¿Y porque no la Alemania del sur?», se preguntaron. Y mostraron su apuesta por la industria pública y sostenible. «Debemos abandonar el mercado para salvar la comarca. Crear un polo público industrial promovido por el Estado. Un Plan Bierzo de financiación pública que impulse la economía», añadieron.

La organización apeló al «orgullo de clase» para poner en marcha la comarca y reivindicó que las y los trabajadores «tenemos el futuro en nuestras manos. Somos quienes producimos la riqueza social, sin nosotros y nosotras no se mueve ni un solo engranaje. Quienes levantamos las trapas del comercio y cuidamos a nuestras familias, quienes construimos y enseñamos, quienes conducimos y arreglamos. Y por tanto, quienes podemos exigir un Plan que cambie la situación».