CB otorga su 38 Botillo de Oro al expúgil Diego Vázquez

Coalición por El Bierzo (CB) en nombre del movimiento bercianista entrega su trigésimo octavo «Botillo de Oro», máximo galardón de esta formación para aquellos colectivos, personas, asociaciones e instituciones que luchan y destacan por su entrega, contribución y realce de las gentes que viven en esta tierra, El Bierzo, así como por darla a conocer fuera de ella.

Todos los años, antiguamente y en entroido (martes de carnaval), las casas bercianas degustaban el último botillo del año, el más grande y el más apreciado; es por ello y siguiendo esta tradición, que el bercianismo en el martes de carnaval y desde hace 38 años, da a conocer sobre quien recae su máximo reconocimiento.

En esta ocasión, entregan el Botillo de Oro a Diego Vázquez González, expúgil, que en su dilatada carrera como deportista profesional, consiguió alzarse con el título de campeón de Europa de Kick Boxing Wako Pro en el año 2012 en Francia, además de dos veces campeón de España. En su faceta profesional destaca como formador, promotor y empresario berciano que lleva, allá donde vaya, El Bierzo como enseña. Los eventos MFC Showdown, organizados por la promotora que dirige, son de los más importantes del panorama nacional de los deportes de contacto. En su club deportivo Mamba Fight Club, entrenan Miguel Trindade y Devora Évora, que con seguridad darán mucho que hablar por sus logros deportivos, llevando nuestra bandera por escenarios internacionales como el Glory Kickboxing, la mayor liga del mundo de este deporte.

«Pero sobre todo destacamos su bien conocida implicación, a través del deporte, con causas sociales y de integración, siempre dispuesto a emprender y colaborar con aquellas personas o colectivos en el que se vea necesario su compromiso», apuntan desde la formación bercianista.

La entrega, como es tradicional, se anunciará después de la Semana Santa, donde se celebrará la entrega del máximo galardón del bercianismo entorno al embutido rey del Bierzo, el botillo.

Dimisión del presidente de PB

La elección del galardonado de este año no ha estado exenta de polémica. En ese sentido, el presidente del Partido de El Bierzo, Daniel Santos, ha presentado su dimisión «por el desacuerdo con miembros de la Junta Ejecutiva ante la forma de proceder para la elección del Botillo de Oro de este año».

Daniel Santos lleva vinculado al bercianismo más de 20 años, primero como afiliado, después como tesorero y desde el 2009 como Presidente «y me supone una dolorosa decisión pero no he encontrado otra salida», afirma.

«Pido disculpas porque seguro se esperaba más de mi en el desempeño de mis funciones pero las fuerzas son ya limitadas y dejar paso al nuevo Bercianismo considero que es lo más coherente para este amado Bierzo», concluye.