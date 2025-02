OncoBierzo advierte: «No vamos a parar, si tenemos que llegar a Sanidad llegaremos»

Carmen Ramos Ponferrada Martes, 25 de febrero 2025, 08:15 Comenta Compartir

«Si tenemos que llegar al Ministerio de Sanidad llegaremos». Es la advertencia lanzada por OncoBierzo, la Asociación de Familiares y Enfermos Oncológicos de la comarca tres días después de la histórica manifestación que movilizó a más 4.000 personas según fuentes oficiales y 6.000 según la Policía Local este sábado, 22 de febrero, para exigir oncólogos y especialistas para el Hospital del Bierzo.

Desde el colectivo aseguran que están «muy bien, muy contentos» por el eco y el respaldo que está alcanzando su reivindicación ante las Cortes de Castilla y León pero, sobre todo, se sienten «muy agradecidos a toda la gente que acudió a Valladolid», señala Tito Gago, secretario de OncoBierzo, sorprendido incluso por el respaldo de la ciudadanía. «Esperábamos que acudiese gente pero no tanta en realidad», subraya.

La asociación confía en que la Junta responda a esta movilización dando algún paso adelante para cubrir las plazas no con médicos desplazados de otros hospitales de Castilla y León, como ocurre en la actualidad, sino afianzando la plantilla de especialistas del primer centro sanitario de la comarca. «Nosotros siempre estamos esperando que ellos muevan ficha porque creo que tienen mucho que decir sobre lo que piensa toda la sociedad berciana del tema pero hasta el momento no han movido ficha», indica Gago.

Por ello, destacan que este ha sido un paso más en una reivindicación que no están dispuestos a frenar hasta que no haya «soluciones reales». Así, seguirán adelante con las acciones para reivindicar que se cubran las plazas de oncólogos en el Hospital del Bierzo y se refuerce el número de especialistas en aquellas unidades que lo necesitan, como es el caso de Cardiología, Traumatología, Radiología o Anestesia, entre otras.

«No vamos a pararnos»

«Mientras que no tengamos una respuesta clara y solucionen ya no solamente el problema de Oncología vamos a seguir», apunta el secretario de OncoBierzo. «Ya lo hemos dicho siempre, no vamos a pararnos por hacer una manifestación, lo que queremos es que el hospital tenga los servicios que tiene que tener y creemos que está muy deficitario en muchos», remarca.

Así las cosas, OncoBierzo perfilará nuevas acciones de protesta en demanda de facultativos para el Hospital del Bierzo, dispuestos a llevar sus protestas a donde sea necesario. «Vamos a seguir insistiendo, llegando a donde tengamos que llegar, si tenemos que llegar al Ministerio de Sanidad llegaremos, donde haga falta», concluyen.