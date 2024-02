Nuria Rubio no entiende pero «acata» que la aparten de viceportavoz del PSOE en Cortes

La procuradora socialista Nuria Rubio aseguró en Ponferrada,que no entiende la decisión de la dirección autonómica del partido de apartarla de la Viceportavocía del Grupo del PSOE en las Cortes de Castilla y León, aunque la «acata» y negó que haya un enfrentamiento entre el dirigente del partido en la Castilla y León, Luis Tudanca, y el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón.

«Lo único que quiero decir es que estoy muy agradecida a todos mis compañeros. Me han llamado muchos para reconocer mi trabajo en esa Portavocía. Solo diré que no entiendo la decisión cuando se ha reconocido la labor que se estaba haciendo; si se estaba haciendo bien, no se por qué cambiar. Hemos trabajado mucho en la ley de residencias, y en mitad de ese desarrollo se van a cambiar los equipos. No lo comprendo, pero lo acato», dijo.

Por su parte el socialista berciano Eduardo Morán también negó la existencia de ninguna crisis. «Ahora de cualquier decisión política se habla de una crisis. En todos los partidos hay cambios y, a veces, afecta a los compañeros. En la última Ejecutiva ha habido cambios que respeto, pero que yo no hubiese hecho. Es una decisión del secretario general. Desde León exigimos seguir teniendo peso específico. Nuria ha hecho un magnífico trabajo y lo va a seguir haciendo como procuradora», finalizó.