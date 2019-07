Las músicas del mundo se dan cita este fin de semana en el XVI Fiestizaje de Villafranca del Bierzo Fiestizaje de Villafranca del Bierzo. / CÉSAR SÁNCHEZ Las actuaciones de la tarde tendrán lugar en la playa fluvial del Burbia y por la noche se trasladarán al patio de la Escuela Hogar San José ICAL Ponferrada Miércoles, 17 julio 2019, 12:28

Las músicas del mundo, especialmente las de raíz jamaicana o africana, se dan cita este fin de semana en la décimosexta edición del Fiestizaje, el festival de integración cultural que desde el año 2004 se celebra en Villafranca del Bierzo, de la mano del Ayuntamiento, la Diputación de León y la asociación juvenil Bumtaka Percusión. Estilos como el swing, el reggae, el ska, la rumba o los ritmos latinos serán la base de una programación que este año incorpora los espectáculos de circo y 'clown' de la mano del grupo vallisoletano The Sister's, para convertir la cita en un plan más familiar.

En la edición de este año, que arranca el viernes a las 17.00 horas, actuarán grupos llegados de países como Senegal, Portugal, Gambia, Francia o Cuba, junto a artistas del Bierzo y de otros territorios de la Comunidad, como León, Palencia, Salamanca o Valladolid. También habrá bandas y artistas llegados de Galicia, Cantabria o Madrid. El objetivo de todos ellos es usar la música para difundir conceptos como la tolerancia, la integración y el mestizaje.

La base del festival son las actuaciones musicales gratuitas que se llevan a cabo mañana, tarde y noche, en los dos escenarios del evento, el Burbia, situado en la playa fluvial a orillas del río del mismo nombre y en el que tendrán lugar las actuaciones de tarde, y escenario principal, situado en el patio de la Escuela Hogar San José. Allí se celebrarán los conciertos nocturnos, con los grupos de música más importantes del cartel.

Los talleres son el otro gran pilar del festival para dar a conocer otras culturas. En esta edición, las temáticas abordadas tendrán que ver con la danza y la percusión africanas y la batucada. La portuguesa Eva Azevedo, los madrileños Bloco do Baliza y los percusionistas de la banda leonesa Bumtaka se encargarán de impartir las diferentes sesiones.

Además, el festival también cuenta con puestos de comida, un mercadillo de artesanía y una zona de acampada, gestionada por el club Sparta Villafranquino y el Ayuntamiento. Estará habilitada en el campo de fútbol y ofrecerá servicios como bar o baños y duchas con agua caliente por un precio de ocho euros por persona.

A lo largo de la última década, el evento se ha consolidado como referente entre los festivales de música del norte de España y atrae cada año a un creciente número de asistentes gracias a la calidad de las actuaciones, a su carácter gratuito, a la amplia oferta de talleres y al atractivo que supone encontrarse en pleno Camino de Santiago.

Programa de actuaciones

En el día de apertura del festival, las actuaciones del escenario Burbia estarán protagonizadas por las bandas cántabras Nino & Balihas y Don Carnal. Ya de noche, en el escenario principal, actuarán los bercianos Kikiribú, los gallegos Macheta Supahsound y los madrileños Alpargata. Al día siguiente, los conciertos en la playa fluvial arrancarán a las 12.00 horas y estarán protagonizados por Hardcobo, Chema Ama, Sara Puaj y Bloco do baliza, que encabezarán un pasacalles a ritmo de samba y batucada desde la playa fluvial al parque de la Herradura.

A continuación arrancarán los conciertos del escenario principal, con The Skalzos, Bloco do baliza, The Iberians, African Percussion y Mr Cholo, a quien acompañará sobre el escenario I-Brown. El último día del festival traerá las actuaciones de Pachamama Foundation, Bumtaka y Djam, con un fin de fiesta previsto a partir de las 19.00 horas.