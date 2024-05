Música electrónica desde Balboa para el mundo

José Luis López, más conocido en el mundo de los Deejays como 'Motto', estrenará este próximo viernes 3 de mayo desde las 22.00 horas en la plataforma Youtube, una sesión muy especial grabada en el Castillo de Balboa (El Bierzo), con la que pretende de alguna forma combinar los paisajes y lugares más ancestrales de la zona con música electrónica.

Según el artista, «es una idea que me rondaba la cabeza desde hace mucho tiempo pero que, bien por motivos logísticos o de permisos, no se llevaba a cabo». Motto, apasionado de la música electrónica desde bien pequeñito, asegura que este video es un homenaje, ya que «este género en la zona no está viviendo sus mejores momentos y que en otros países como Alemania es Patrimonio de la Humanidad». «La música es cultura, como puede ser que esté tan bien considerada en grandes potencias mundiales y tan demonizada en ocasiones en España», añade.

A la hora de grabar el vídeo, José Luis López se sintió «bastante decepcionado» con varios organismos de la zona, ya que «solo necesitaba algo de apoyo» y en algunos lugares no recibió respuesta. Pero cuando presentó el proyecto en Balboa, «desde el minuto 0, nos abrieron las puertas de par en par para poder hacer realidad este proyecto y nos ayudaron con todo lo que estaba a su alcance».

Por eso finalmente el lugar elegido fue el impresionante castillo de Balboa, cuya primera referencia documental data del año 1260. Esta fortaleza se encuentra en una ubicación privilegiada en la comarca del Bierzo, con unas vistas espectaculares de los alrededores, rodeado de paisajes naturales impresionantes y un entorno tranquilo y relajante.

Este ambiente exclusivo proporcionó un lugar único para la grabación de este 'Dj Set', ofreciendo un telón de fondo impresionante. Los encargados de la parte de grabación y edición de esta singular producción fueron Factoria 182 y Lumina Visual Art que, según el Dj, «han transformado en realidad con una calidad increíble la idea que tenía en mente».