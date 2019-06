The Morgans se clasifican para la final del Mad Cool Talent 2019 The Morgans. El grupo berciano logra un puesto entre las 15 bandas y solistas que participarán en la ronda de conciertos que tendrán lugar en las salas madrileñas Sol, Costello y Clamores los días 11, 12 y 13 de junio para buscar un puesto en el cartel del festival que se celebrará en julio en Valdevebas CARMEN RAMOS Ponferrada Miércoles, 5 junio 2019, 12:16

The Morgans lo ha logrado. El grupo berciano ha conseguido clasificarse para participar en la final del Mad Cool Talent 2019. Los votos del público hicieron posible el sueño de los bercianos que se batirán el cobre en la ronda de conciertos que tendrán lugar en las salas madrileñas Sol, Costello y Clamores los días 11, 12 y 13 de junio. Todo ello para conseguir el objetivo final: compartir cartel con The Cure, Rosalía, Lauryn Hill o The National en el festival que se celebrará el próximo mes de julio en Valdevebas.

La banda ha logrado situarse entre los quince grupos más votados por el público a través de la url www.madcooltalent.com junto a Staytons, Salio, Tirano, Gentleman Clef, Cora, Yako, Leblanc, Sienna, Sofi Marston, Where is Kobi?, Red Gurd, Castesr, Wavelet, Junior Mackenzie y Caniche Macho.

Las quince formaciones musicales seleccionadas iniciaron su recorrido primero afrontando la criba de un jurado profesional que seleccionó a los 64 finalistas de entre el millar de bandas y solistas de todo el mundo que se inscribieron en la cuarta edición del concurso. Después fue el turno del público. Ahora llega la prueba final: el directo en un concierto.

Sheafs y The Glups han sido las bandas ganadores del Mad Cool Talent UK que pasan directamente a formar parte de la Line UP del Mad Cool Festival 2019.

La iniciativa nace de la apuesta de Mad Cool Festival y Vibra Mahou para apoyar el talento emergente.