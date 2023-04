Casi la mitad de socios de Bierzo Renovable exigen volver al espíritu fundacional altruista del colectivo

Casi la mitad de socios de Bierzo Renovable exigieron volver al espíritu fundacional altruista con el que nació la asociación para impulsar comunidades energéticas en el Bierzo tras denunciar «la deriva comercial y de negocio que ha impulsado la presidenta y su marido» en este colectivo, «que es incompatible con los principios y la idea inicial con la que surgió y por la que se unieron, sobre todo, si además se pretende utilizar para hacer de la asociación una empresa».

En ese sentido, «la idea era ayudar a impulsar en el Bierzo una nueva cultura en la generación, distribución y uso de la energía, para que la transición energética sea realmente justa, tenga perspectiva de economía social y contribuya a la renovación en el Bierzo», explicó uno de los socios fundadores de la entidad, Enrique Díez, quien añadió que, tras un año de funcionamiento, los conflictos empezaron a surgir cuando la presidenta y su marido «empezaron a decidir gastos y controlar las cuentas». «Pero sobre todo, están obligando a las empresas que hacen instalaciones a los socios, o a través de la asociación, a pagar un porcentaje de sus ingresos por cada instalación presentándolo como donación voluntaria a la asociación», señaló el tesorero y miembro fundador de Bierzo Renovable, algo sobre lo que el propio tesorero no ha tenido ni información ni control.

Parte de los socios y el tesorero manifestaron en varias asambleas su oposición a cobrar esa cuota a las empresas, ya que podría parecer un chantaje o incluso contabilidad en negro, «lo cual no es el espíritu de nuestra asociación, que se había fundado sin ánimo de lucro y con la finalidad de apoyo de forma voluntaria y sin cobrar, que era como lo estábamos haciendo todos los demás socios», afirmó Juan Alarcón, socio de Bierzo Renovable.

En la última reunión del 28 de enero de 2023 a la que solo acudieron 12 personas «se cambió definitivamente el rumbo del colectivo», tomándose «decisiones muy graves». Entre ellas, la de echar al tesorero, que ya les había advertido repetidas veces «que no se podían hacer las cosas así, que las decisiones tenían que ser acuerdos de la Junta Directiva, y además ratificados en asambleas, y no manejar la asociación como si fuera algo suyo». También señalaron que de manera previa a esa reunión abrieron una nueva cuenta, en otro banco, «a espaldas del tesorero y de los socios» y sobre ello pidieron explicaciones en los grupos de Whatsapp y Telegram de la entidad. «Y la presidenta y su marido censuraron los grupos, han expulsado de los grupos a socios y ahora tratan de expulsar de la asociación a quienes no admiten sus imposiciones», indicó Enrique Díez, «lo cual es el mismo procedimiento que utilizaron para expulsar al representante de la Cooperativa Energética cuando les resultaron molestas sus intervenciones».

Este socio fundador de Bierzo Renovable argumentó que ese mismo modo de proceder «fue uno de los motivos por el que la Cooperativa Energética de CyL expedientó y expulsó en su momento al marido de la presidenta del Consejo Rector de una cooperativa tan importante en Castilla y León como Energética» y apuntaron que «parece que ya tuvieron conflictos similares en las Asociaciones Rural Sostenible y Bierzo Aire Limpio».

Por eso una buena parte de los socios,reunidos en la primera asamblea de la nueva comunidad energética que han creado en Lillo del Bierzo, decidieron comunicar colectivamente que se darán de baja «ante la deriva que ha tomado un proyecto que comenzó siendo una propuesta ilusionante y que dos personas han convertido en un espacio de conflicto permanente», afirmó Juan José Naveira, otro de los socios que abandonará este proyecto.

Además, algunos de ellos han decidido emprender acciones legales contra este proceder poniendo en manos de la Justicia la actual situación de la Asociación Bierzo Renovable. Aunque algunos se quedarían «si se repiensa lo que está pasando, se dialoga y se recupera el espíritu inicial, voluntario y democrático de la Asociación», concluyó Jaume Sardá otro socio fundador de Bierzo Renovable.