Marisa Vázquez, mantenedora de la Fiesta del Vino Nuevo del Palacio de Canedo

La nueva directora de los Servicios Informativos de Radio Televisión de Castilla y León, Marisa Vázquez, será la mantenedora de la Fiesta del Vino Nuevo, que se celebrará este sábado, 13 de noviembre, en el Palacio de Canedo, donde descorchará la primera botella de Maceración de Prada 2021 con la que se inicia la degustación del primer vino del año en el Bierzo y, probablemente, el primer tinto en España.

La fiesta comenzará a las 19 horas, aunque el pregón inaugural se pronunciará sobre las 20 horas. Además, este año se celebrará la 30 añada consecutiva del Maceración de Prada.

La fiesta del Vino Nuevo será una celebración con música en directo a cargo del grupo Lou & Jane and the Machines y de Musicanimación. No faltará vino, castañas, pero también pan recién horneado con chorizo cocido al tinto maceración, patata asada con su aceite y pimentón, bizcocho de castañas y crema de limón con castañas. El precio de la entrada incluirá también una botella del Maceración de Prada 2021.