Luisje Moyano: «El espíritu minero del Bierzo ha quedado muy bien reflejado

María Luisa Picado es extremeña pero llegó al Bierzo, en concreto a Matarrosa del Sil, siendo una niña. Recogió sus experiencias en la cuenca minera berciana en una novela, 'Camino negro', y posteriormente, el jienense Luisje Moyano la ha llevado a la gran pantalla.

Rodada en el Bierzo y Laciana, la película se preestrena este mismo jueves, 7 de noviembre, en el Salón de Actos del Edificio Usos Múltiples de Páramo del Sil; el viernes 8 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Salón Alfonso V del Ayuntamiento de León; el sábado 9 de noviembre, a las 22:00 horas, en la Casa del Pueblo de Matarrosa del Sil; y el domingo 10 de noviembre, a las 17:00 horas, en la Casa de la Cultura de Fabero.

Su director ha charlado con esta periodista a menos de 24 horas de que el público, precisamente de las cuencas mineras reflejadas tanto en la novela como en el largometraje, vea la película.

¿Hay nervios?

Sí que hay nervios porque además los preestrenos tienen una peculiaridad, que llegas en paños menores porque la película se terminad de montar hace nada y claro, es la primer vez que se exhibe, va a haber fallos seguramente todavía, entonces los nervios son importantes. Luego cuando hago un preestreno lo hago en un sitio que no tiene mucho que ver y ahora los hacemos en los lugares donde rodamos la película, así que los nervios van a estar a flor de piel. Pero irá bien, sobre todo que la gente disfrute, que le guste y van a llorar un poco al final, se emocionarán porque es súper bonita.

¿Cómo llegó a tus manos esta novela?

Me llegó por medio de la editorial Angels Fortune, que es de Barcela, que es la editorial con la que trabaja María Luisa y cuando me pasaron 'Camino negro' me gustó mucho la novela y nos propusimos hacer la adaptación a guion y hacerlo película. Así nos metimos de lleno. Fíjate que curioso porque justo hace un año que estuvimos rodando por aquí, osea, es una curiosidad y no se ha hecho intencionadamente, ha sido puro azar. El año pasado estuve yo por aquí, 15 días cada mes, en julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre y de diciembre y ahora he vuelto con, primero con el documental 'Féminas', y ahora otra vez, ya casi soy más de aquí que de Jaén.

Ampliar Claqueta del rodaje de Camino Negro. CM

¿Cómo fue trabajar con la autora, María Luisa, mano a mano para adaptar la novela a guion?

Fue increíble, como María Luisa es un trocito de pan fue una maravilla. Además es una mujer de luz, simpática, amable, ella escribe novelas, yo hago cine y son dos lenguajes diferentes, que esto una vez que me senté con ella se lo dije, va a haber un montón de cosas de la novela que no pueden salir. otras que se van a cambiar y se van a ver de otra y otras que serán inventadas por mí porque tenemos que hacer una película que enganche al público, no una novela que lee una persona sentada en el sillón de su casa. Esto lo va a ver mucha gente sentado en un patio de butacas en una sala de cine y es un lenguaje completamente diferente. No puso muchas pegas con los sacrificios que hubo que hacer. Todavía me habla... (comenta entre risas).

Dentro de esa adaptación, ella creo que sí que te puso un par de condiciones, ¿no?

Sí, la principal era que el espíritu de la novela no se perdiese, que eso evidentemente yo lo tenía claro, y creo que ha quedado muy bien reflejado porque yo nunca había estado en el Bierzo y al venir tanto aquí me empapé de todo ese espíritu guerrero y luchador de esta zona. Y también se rodase donde ocurrió porque yo podría haber cogido la novela y Jaén también es una zona minera, podría haber dicho lo ruedo en Linares o en La Carolina, que son sitios muy mineros y es mi tierra. Pero ella me pidió que respetara eso.

¿Cómo seleccionastéis las localizaciones?

Lo mismo que ella puso una serie de condiciones, yo también evidentemente. Puso un par de ellas que me encantaron. Una de ellas es Villablino, que no sale en la novela, pero cuando me trajeron aquí supe que Villablino tenía que salir y se ve muy bien en la peli. Y la otra fue un descubrimiento total y absoluto, que siempre que vengo me acerco hasta allí aunque me tengan que llevar en todoterreno, que es Primout. Es un lugar que tampoco sale en la novela pero cuando lo vi dije que esto sale sí o sí y tiene un protagonismo muy chulo, quizás es de las escenas más fotogénicas y potentes de la película.

Ampliar Fin del rodaje de Camino Negro. CN

¿Qué te enamoró de ese pueblecito de Páramo del Sil?

Fue el padre de la alcaldesa (Alicia García) el que me dijo que me iba a llevar a un lugar que creo que te va a gustar y me metió allí. A mi me gustan esos lugares muchísimo, la naturaleza salvaje, el hombre que me iba hablando del oso, que es mi animal preferido, y nos íbamos metiendo cada vez más profundo en aquel lugar y llegamos a aquel paraíso con el río cruzando el pueblito y que estuviese casi abandonado, pues me pareció mágico, casi de El Señor de los Anillos, y me gustó muchísimo. Tuve que adaptar alguna parte del guion que no estaba en la novela apra que Primout estuviese y tuviera un peso importante, sale solo en una escena pero es muy potente.

En cuanto al elenco, hay caras más conocidas como Arancha del Sol o Cuca Escribano, pero también hay actores y actrices desconocidos de la zona, ¿verdad?

Hay una cosa que me gusta mucho, cuando ruedo, son tan importantes los protagonistas como los secundarios o la figuración, entonces siempre que hago un proyecto fuera de casa, de Jaén, hago castings, veo a la gente de los pueblos y desde que empieza, los veo caminar, los veo hablar entre ellos, yo me camuflo entre ellos y esto es lo que ocurrió en Villablino. Yo estaba sentado en una grada en la Casa de la Cultura, con la gente que estaba haciendo el castingo. Yo no soy Pedro Almodóvar o Alex de la Iglesia que son fáciles de reconocer, entonces estaba ahí sentado como que leía un librito y entró una chica bien vestida, muy elegante en su forma de caminar y dije para mí, te tengo. Curiosamente esta chica llegó y se sentó por allí y me puse a hablar con ella, la forma de hablar, de vocalizar, de pronunciar, me llamó la atención. Luego a mi ayudante de dirección le comenté que esa chica es la protagonista y Aitana Quintans es una de las protagonistas de la película.

Fue una apuesta personal tuya por ella...

Sí, sí y todo un acierto. De hecho, con la editorial Angels Fortune hemos hecho una agencia de representación, representamos a actores y actrices y una de ellas es Aitana, que es de Villablino. Fue un descubrimiento fantástico. Luego está también el propietario de un restaurante en Anllares y tiene un personaje importante y luego hay otro hombre que se presentó al casting de Villablino que hace de minero que lleva la voz cantante. Y también vino un cabrero de Laciana y vino al casting por placer y también sale en la mina, fue escogido porque quedaba muy bien delante de la cámara, tenía un perfil muy guay, interesante para hacer un personaje. Para mí son tan importantes Arancha del Sol o Cuca Escribano o Antonio Mayans, que son así los más conocidos, como la gente que se presenta a los castings y que yo ficho.

Ampliar El empresario José Luis Prada hace un cameo en la película, que rodó algunas escenas en el Palacio de Canedo. CN

¿Fue difícil trasladar a la gran pantalla ese sentimiento de lucha, del alma del pueblo minero de estas comarcas?

No lo fue porque al rodar en la zona donde ocurrió todo el mundo conoce la historia, conoce la novela, lo que fue a la mina, fue todo bastante sencillo, sentarme con ellos a comer o a tomar un café, para compartir, hizo que no fuera tan difícil, igual si hubiéramos rodado en Albacete igual sí que hubiera sido difícil coger ese espíritu minero, de lucha pero al rodarlo en todas las localizaciones donde ocurrió la novela, con algunas personas que salen incluso en la propia novela, ya te empapa y te mete de lleno ahí.

Entonces los espectadores que acudan a los preestrenos se sentirán muy identificados, ¿verdad?

Yo creo que sí, porque ese espíritu está y esa contraposición del presente con las tres amigas que se juntan después de mucho tiempo, que son Arancha del Sol, Cuca Escribano y Marta Urcelay que van al Palacio de Canedo, que sale Prada en una escenita también, ahí busqué el paralelismo entre el estamos encerrados en 2020 por un virus con los encierros mineros voluntarios por la huelga. Entonces esas tres amigas que se juntan en el presente a lo mejor ahí se sienten menos identificados pero cuando recuerdan su adolescencia y nos trasladamos ahí al Bierzo, al pasado, ahí se van a sentir muy identificados.

¿Para cuándo el estreno oficial?

Será un poco más tarde, lugar no lo tenemos seguro, quizás sea en Ponferrada pero no lo sabemos, no es fijo. Los preestrenos son una forma de cogerele el pulso a la película, ver algunos fallos que los habrá porque está todavía muy verde. luego el estreno oficial se hará un mes después, luego ya festivales, concursos y de ahí esperemos que a las salas de cine y a las plataformas.