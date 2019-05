Luis del Olmo conecta con la Cabina Marconi

El periodista berciano Luis del Olmo fue «protagonista» al visitar este jueves la Cabina Marconi del Titanic reproducida para la exposición The Titanic The Reconstruction, que estos días se puede visitar en la sala 'La Lonja del Pescado', en Alicante. Del Olmo se ha mostrado «emocionado» durante su estancia, en la que ha estado acompañado por su mujer, Mercedes González, así como por la concejala de Cultura, María Dolores Padilla, y el presidente de la Fundación Titanic, Jesús Ferreiro.

«Ha sido una visita entrañable, me han emocionado las historias que sucedieron a bordo del Titanic y he admirado los objetos que se muestran aunque, como creo que le sucede a todo el mundo, me ha impresionado la extraordinaria reconstrucción del Titanic, una grandiosa maqueta donde uno se puede meter en el interior del barco, admirar su gran belleza y sentirse uno de sus tripulantes», señaló el berciano.

«Para mí ha sido un honor poder sentarme en el interior de la Cabina Marconi del Titanic, fielmente reproducida, a tamaño real, y que, a bordo del «buque de los sueños», fue instada por Guillermo Marconi, el inventor de la radio, con cuya hija, la princesa Elettra Marconi, me une una entrañable amistad», manifestó Luis del Olmo antes de abandonar la exposición, no sin antes felicitar a la concejala de Cultura por haber conseguido traer a Alicante esta grandiosa exposición y la Fundación Titanic por el gran esfuerzo que han realizado en el montaje de esta macro exposición.

«La verdad es que he sentido una emoción especial al manipular los objetos de la Cabina Marconi, y he recordado el extraordinario comportamiento de los dos radiotelegrafistas del Titanic, que permanecieron en sus puestos, trasmitiendo la señal de SOS, casi hasta que el agua inundó las instalaciones de la Cabina, por eso deseo ofrecerles mi homenaje de reconocimiento a su gran labor», añadió.

Recordó 'Protagonistas'

Durante su visita, Luis del Olmo se instaló en el interior de la Cabina Marconi, recordó su mítico programa 'Protagonistas' y «manipuló» los aparatos de comunicación, de hace 107, instalados en ella.

Titanic The Reconstruction puede visitarse todos los días de la semana, excepto los lunes, desde las 10.30 hasta las 21.30 horas, en la Sala de Exposiciones «La Lonja del Pescado» de Alicante.