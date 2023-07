Las lluvias lastran la campaña de cereza del Bierzo que cierra con un millón de kilos

La Marca de Garantía Cereza del Bierzo ha cerrado una campaña «agridulce» con la recogida de solo un millón de kilos que se ha visto de nuevo lastrada por las lluvias primaverales, lo que ha permitido a pesar de todo remontar ligeramente en cifras respecto a las cinco anteriores y garantizar la puesta en el mercado del fruto avalado por la marca de calidad.

«La campaña ha sido agridulce porque fue sí que recuperamos producción con respecto a los últimos cuatro años en los que prácticamente no habíamos tenido nada de cereza y había sido un desastre, pero nos fastidia no haber sido capaces de completar una campaña normal porque creíamos que íbamos a llegar a una producción más alta», lamentó el director técnico del sello de calidad, Pablo Linares.

Todo ello cuando los productores confiaban en remontar los malos resultados de las cosechas precedentes. «Todos los condicionantes venían bien, había cereza en todas las variedades y ese episodio de lluvias persistentes durante todas esas semanas al final nos chafaron un poco esas previsiones para romper con esa racha de esos cuatro años», subrayó Linares.

No obstante y pesea todo, desde la MG Cereza del Bierzo valoran que al menos «por fin que los agricultores sí hayan tenido algo de cosecha no como estos últimos cuatro años en los que prácticamente ha sido anecdótico». Así «este año sí que se han podido recoger kilos, se ha podido comercializar variedades de cereza« pese a que todavía no podemos decir que hayamos tenido una campaña normal», apuntó su director técnico.

Y es que los agricultores llevan esperando cinco años a conseguir sacar adelante una campaña normal de cereza del Bierzo desde que se consiguió el marchamo de calidad. Algo que la climatología año tras años se ha empeñado en lastrar. «Desde que tenemos el sello de calidad no hemos tenido la posibilidad de enfrentarnos a una campaña media, normal, con la producción media que pueden dar los árboles», aseveró Linares.

Reconocen que se trata de «una dificultad muy grande» teniendo en cuenta que «ya son muchas campañas» y con las consecuencias que ello supone para el ánimo y el bolsillo de los fruticultores. «Cuando tienes una serie tan negativa la verdad que cuesta afrontar y animar al productor a seguir produciendo, a seguir invirtiendo en la cereza con nuevas plantaciones y lógicamente los número no salen», explicó el director técnico de la Marca de Garantía.

Galicia y Asturias centran el mercado

La buena comercialización de la cereza del Bierzo ha conseguido, al menos, paliar las consecuencias en el campo que han dejado las malas condiciones climatológicas. «Los cuatro años anteriores eran nada, como quien dice cuatro kilos de cereza y se han comercializado bien y este año la comercialización también bien en general porque ninguna empresa nos ha comentado que tuviera problemas en comercializar», indicó Pablo Linares. «La parte comercial de momento en la cereza está solucionada, hay ese hueco comercial y el problema lo estamos teniendo en la climatología que no nos está dejando sacar el potencial que tenemos», subrayó.

Galicia y Asturias son en este momento y con mucha diferencia los dos principales mercados de salida a las cerezas del Bierzo teniendo en cuenta que «es también donde más consolidada tenemos la marca y donde más conoce la gente la cereza del Bierzo». A ellos se suman Castilla y León y Madrid.

La apertura de nuevos mercados pasa necesariamente porque la climatología se alíe con el campo berciano «porque con estas producciones que hemos tenido no podemos», reconoce Linares. Un salto que hace necesario «disponer de kilos y de producciones normales que permitan hacer más cosas a nivel de promoción y difusión de la marca para abrir nuevos mercados pero si tienes pocos kilos te tienes que limitar a suministrar lo que ya tienes y tratar de mantenerlo», recalcó.

Los municipios de Corullón y Ponferrada, concretamente en la zona de Rimor, aglutinan la mayor parte de la producción de cereza del Bierzo. A ellos se une un pequeño foco de plantaciones en la localidad de Quilós, en Cacabelos.