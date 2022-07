Se levanta el dispositivo en Puente de Domingo Flórez, en alerta por el incendio de Carballeda, en Galicia

Los vecinos de Puente de Domingo Flórez han pasado la noche en vilo, expectantes ante el incendio originado en Carballeda, en Galicia, y que a última hora de la jornada del lunes amenazaba con adentrarse en los montes del municipio.

Pero la bajada de las temperaturas y la evolución favorable del viento ha permitido desactivar el dispositivo de emergencia. En ese sentido, la Junta había puesto a disposición de los vecinos autobuses en caso de que fuera necesaria una evacuación. Así lo aseguró el alcalde, Julio Arias, quien explicó que «a las 6 de la mañana de este martes ya se fueron los primeros autobuses, los de línea que hacen servicio en la ciudad de Ponferrada, y a las 8 el resto».

También han abandonado la zona el operativo de extinción, con brigadas y maquinaria, «porque al final el fuego no ha cruzado, han bajado las temperaturas, el fuego va más lento, con lo cual no se prevé que pase a esta zona», indicó Arias, que aseguró que desde el Ayuntamiento y también los vecinos serán los que vigilen la evolución del incendio «para prever que no llegue otra vez para aquí».