El PP de León pide «urgencia» en la llegada de proyectos y medidas del plan de transición energética Visita de la ministra al Bierzo. / César Sánchez Los 'populares' dan la bienvenida a cualquier inversión en la reactivación económica de las cuencas «siempre y cuando repercuta directamente en las zonas afectadas por el fin del carbón y las térmicas» ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Miércoles, 16 octubre 2019, 13:36

El Partido Popular de León considera que «cualquier inversión para la reactivación de la economía de las zonas afectadas por el fin del carbón siempre será bienvenida», pero reprocha a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que tras año y medio en el Gobierno de España «sea precisamente ahora, con un Gobierno en funciones y a menos de un mes de unas nuevas elecciones generales», cuando visita el Bierzo para anunciar un plan de reactivación «para una provincia devastada por la decisión de su Ministerio de adelantar, a diciembre de 2018, el cierre del carbón y de las centrales térmicas a pesar de que en Europa el periodo de transición de las térmicas alcanza hasta 2030».

Teresa Ribera presentó en la comarca las líneas generales de un plan para encauzar el proceso de descarbonización y tratar los convenios de transición justa. Pero para los 'populares de León' ese plan «no concreta nada cuando, en realidad, las medidas que deben aplicarse son urgentes». «La despoblación es un hecho y si los jóvenes no tienen trabajo y no ve salida lo único que pueden hacer son las maletas. Que estos proyectos lleguen y que estas medidas sean no solo urgentes, sino muy urgentes, lo condiciona el hecho de que, si llegan tarde, posiblemente ya no serán necesarias», apuntaron desde el PP de León.

El secretario provincial de los populares, José Miguel González Robles, afirmó que «en este momento es primordial trabajar para defender ante Europa que las zonas mineras en las que no queda ninguna mina abierta puedan acceder a los fondos para la reactivación de las zonas mineras garantizando la llegada de las ayudas a todas las cuencas».Así, dan «la bienvenida a cualquier ayuda que venga a nuestra provincia y, si es más mejor que menos, siempre y cuando acabe y genere empleo allí donde se ha perdido». Para los populares lo primordial es que dicho plan garantice que los receptores de esas ayudas sean las cuencas mineras que han perdido las minas y los municipios con centrales térmicas que, además de por la crisis minera, se van a ver afectados por la crisis eléctrica.

En este sentido y con este fin, los populares de León defienden que es fundamental que se pongan las bases y las condiciones necesarias para que aquellas empresas que decidan apostar por quedarse con los megavatios que quedan y que antes se evacuaban desde las centrales térmicas tengan la obligación de invertir, sea en fotovoltaica, sea en eólica, en aquellos mismos lugares en los que estaban ubicadas las centrales.

Según González Robles, «nuestras cuencas le han dado mucho a este país a través del carbón y de las empresas eléctricas. Ahora la minería y las térmicas llegan a su fin pero los paisajes negros que dejan las explotaciones siguen ahí y nosotros seguiremos por mucho tiempo inhalando los gases de azufre que emanan de las fumarolas de las antiguas minas. Es el precio que pagamos las personas que vivimos aquí, qué menos que recibir algo a cambio».

Para el PP de León «es indiscutible que es en estas zonas en las que cualquier plan de transición ecológica debe repercutir».