León mantendrá las consultas de tarde mientras haya demanda y los sindicatos reclaman más contratación

Las consultas extraordinarias de tarde se mantendrán 'sine díe' en León siempre y cuando se necesiten. La Gerencia de Atención Primaria de León confirma el anuncio del consejero de Salud de Castilla y León, Alejandro Vázquez, el cual declaró el pasado martes que la prolongación de este servicio en los centros de salud continuará «mientras se necesite». En cualquier caso, el responsable autonómico del área de Salud reconoció que la medida, que se puso en marcha el pasado verano y debía finalizar el 30 de septiembre, responde a una «carencia» de profesionales que es «más frecuente» en periodos vacacionales.

No obstante, la excepción se amplía ahora más allá del verano y se supedita su prolongación a la demanda asistencial. Desde la Delegación Territorial de la Junta en León precisan que León ya contaba con «consultas de tarde» en todos los Centros de Salud de la provincia y que ese desempeño extra por parte de los profesionales sanitarios se mantendrá mientras «haya demanda» y «listas de espera» en la Sanidad leonesa. Asimismo, el organismo regional asevera que su implantación en la provincia ha sido más sencillo que en otros territorios de la comunidad debido a que en León «el engranaje ya estaba montado».

Por otro lado, en los sindicatos no se ha recibido esta noticia con el mismo regocijo. Y es que desde las agrupaciones de trabajadores quieren recalcar que estas consultas no son parte de la jornada laboral habitual de médicos, enfermeras y demás sanitarios, si no que se trata de una opción voluntaria para atender consultas presenciales que son retribuidas en concepto de productividad. O lo que es lo mismo, que los médicos y enfermeras obtienen un plus de 314 euros y 209 euros al mes respectivamente siempre y cuando cumplimenten 40 citas a demanda en horario de mañana y, durante la actividad por la tarde, se atiendan unas 30 consultas en horario de 16 a 20:00 horas.

Desde el sindicato CSIF aseveran que la medida no deja de ser «un parche» que se asumen los trabajadores «en base a perder horas de vida personal» para «sacarle las castañas del fuego» a la Junta. Rubén Martínez, responsable del área de Salud en CSIF León, argumenta que lo que necesita la Sanidad de la provincia es «dotar de profesionales» a los centros asistenciales y «redimensionar las plantillas» en hospitales y centros de salud en base a la demanda real de la población.

En definitiva, desde los sindicatos reclaman una mayor contratación de personal. Un problema que, a su juicio, no se soluciona ofreciendo pluses a los actuales trabajadores «No es un problema de dinero. Si fuese una cuestión de poner dinero encima de la mesa los puestos de profesionales sanitarios que demanda el Hospital de El Bierzo ya estarían cubiertos», señala Martínez. En este sentido, el responsable de Salud de CSIF en León indica que el centro asistencial berciano requiere una remodelación íntegra que lo convierta en un lugar donde se pueda ejercer «la investigación», de forma que así se produzca una atracción de personal médico dispuesto a cubrir las vacantes.