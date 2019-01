León cita a 14 países europeos para crear una tormenta de ideas sobre el futuro de la minería y sus cuencas Mineros en la mina La Escondida en León. / Reuters. La Fundación ICAMCyL, dentro del programa marco Horizonte 2020, acogerá en León el próximo 15 de enero una reunión de alto nivel que pretende reivindicar la importancia crítica del sector en la economía europea LEONOTICIAS León Jueves, 3 enero 2019, 19:46

León como eje de debate y foro de ideas para trabajar sobre el futuro de la minería y de sus cuencas. En ese entorno la Fundación ICAMCyL acogerá en León el próximo 15 de enero una reunión de alto nivel sobre el futuro de la minería que presentará al Parlamento Europeo la apuesta por un sector más sostenible y necesario.

El evento contará con la participación de expertos, representantes de la Comisión europea y autoridades regionales de toda Europa, y pondrá el foco en el Bierzo y Castilla y León como región de referencia en la minería sostenible estratégica del siglo XXI.

Proyecto MIREU

La iniciativa se encuadra dentro de las actividades del proyecto europeo MIREU, que forma parte del programa marco Horizonte 2020 y en el que participa la Fundación ICAMCyL. Su objetivo consiste en establecer una red de regiones mineras y metalúrgicas que trabajen de forma conjunta para garantizar el futuro de la minería y la metalurgia en Europa.

El proyecto pretende reivindicar la importancia crítica de estos sectores en la economía europea, principalmente en lo que se refiere al suministro de ciertos minerales y materias primas críticas de alto valor tecnológico para la industria. En este sentido, es clave reducir la dependencia de Europa de la importación de estos materiales de otras regiones que por su inestabilidad geopolítica pueden hacer peligrar su suministro.

Estrategia común

MIREU representa una valiosa oportunidad para las regiones participantes, que podrán compartir esfuerzos y establecer una estrategia común para enfrentarse a los importantes retos de la industria extractiva en Europa, para reivindicar así el valor de esta industria dentro de la economía europea. El consorcio del proyecto MIREU está formado por 30 socios que representan a 17 regiones y 14 países de toda Europa.

«El sector minero y de las materias primas se encuentra en un momento de transición crítico, en el que se hace imprescindible trabajar por una minería sostenible del siglo XXI y de bajo impacto ambiental», ha señalado el director general de ICAMCyL, Santiago Cuesta.

Asimismo, Cuesta ha subrayado que «el evento del próximo día 15 será clave para identificar nuevas formas de promover la inversión, la innovación y el crecimiento del sector, al tiempo que se aúnan fuerzas para la reducción de barreras al desarrollo sostenible del sector en el marco de la Estrategia Regional de Especialización Inteligente (RIS3) de Europa«.

Hoja de ruta

Bajo el título «Gobernanza y políticas en las regiones europeas de los sectores minero y metalúrgico» («Governance and Policy within Mining and Metallurgy EU Regions»), políticos y autoridades de 17 regiones y 14 países de toda Europa discutirán una hoja de ruta con la que alinear sus intereses en un frente común.

El objetivo último será crear una estrategia conjunta con la que comunicar al Parlamento Europeo las prioridades de un sector de tan alta importancia estratégica para Europa. La agenda contará, entre otras autoridades, con los gobernadores de Laponia y Karelia del Norte (Finlandia), el gobernador de la región de Grecia central (Grecia), el vicepresidente de la Administración Regional de Alentejo (Portugal), el director del Instituto de Desarrollo Territorial de Baja Silesia (Polonia) y el presidente del Comité Ejecutivo de la región de Västerbotten (Suecia).

Innovación tecnológica

Entre las instituciones europeas e internacionales que estarán representadas en el evento se encuentran el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), la Asociación Europea de Industrias Mineras (Euromines), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) y la Red de Investigación y de Innovación de las Regiones de Europa (ERRIN).

Por último, Cuesta ha resaltado la importancia de esta cita, ya que «la reunión pretende elaborar una hoja de ruta que se presentará al Parlamento europeo para alinear las regiones mineras europeas y apostar por una nueva minería más sostenible y necesaria para preservar la riqueza industrial Europea«.