Laura Fernández defiende la legitimidad de su elección como candidata del PSOE en Toral

La candidata del PSOE en Toral de los Vados, Laura Fernández, defendió este lunes la legitimidad del proceso en el que resultó elegida para encabezar la lista socialista de cara a los próximos comicios municipales, frente a la candidatura liderada por el actual alcalde del municipio, Pedro Fernández. «Los únicos que han elegido quién quieren que les represente han sido los afiliados de la agrupación municipal, por lo que las acusaciones de pucherazo, de afiliaciones a última hora o de responsabilidad a otros órganos superiores del partido son totalmente falsas», afirmó.

«El censo no estaba inflado ni adulterado, ya que los afiliados que participaron en la votación constan desde septiembre de 2022, un dato del que era conocedor el secretario general del PSOE de Toral, Pedro Fernández, pues fueron aprobados por él», señaló la candidata socialista.

Tras el empate en la votación emitida en la primera asamblea, se recurrió a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, que emitió una resolución firmada por el secretario de organización, Santos Cerdán, que dictaminó que el censo válido era el cerrado a fecha de 1 de febrero de 2023, al corresponderse con el cierre censal cuatrimestral anterior a dicha resolución.

Fernández explicó que la presentación de una lista encabezada por ella responde únicamente a un cambio de rumbo en las intenciones del actual alcalde. «Durante todo el mandato la idea fue que yo le relevase, pero cuando quiso imponerme de número 2 a la concejala Fina Garnelo y yo me negué, fue cuando empezó la polémica. De hecho, pudo haber sido el candidato, pero prefirió ir por libre, imponiendo y vetando sin ningún consenso», añadió.

«Lo que debería haber sido un proceso normal de primarias en el ámbito interno del partido se ha convertido en un circo que no nos representa como agrupación y en el que los principales afectados son los vecinos y vecinas de Toral», indicó.

«La agrupación socialista de Toral ha dado su opinión, ha votado y me ha elegido como candidata, y en este proceso nada ha tenido que ver ni la dirección provincial ni nadie más que los afiliados. Si el actual alcalde ha perdido la confianza de su asamblea debería hacer autocrítica y preguntarse por qué ha sucedido. Todo lo demás sobra y por eso quiero zanjar de una vez esta cuestión», respondió, a la vez que añadió que «cuando hay dos opciones solo puede ganar una; los socialistas siempre respetamos el resultado y el que no lo haga no tiene sitio en el partido».

En esta línea, Fernández reiteró su compromiso con el PSOE y con Toral de los Vados. «Un Ayuntamiento está integrado por el alcalde y sus concejales, que representan a sus votantes y deben remar en el mismo sentido para avanzar, sin perder de vista que la base es el trabajo en equipo. Seguimos siendo el mismo PSOE que trabaja por y para los vecinos y vecinas, y eso precisamente es lo que seguiremos haciendo, trabajar y luchar para que nuestro pueblo progrese como hemos hecho hasta ahora», finalizó.