La Junta y la Xunta reclaman «más transparencia y concreción» en los plazos de reconstrucción del viaducto del Castro en la A-6

La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, y su homóloga en la Xunta de Galicia, Ethel Vázquez, han reclamado al Gobierno «más transparencia y concreción» en los plazos de reconstrucción del viaducto del Castro, el puente situado en la autovía A-6 a su paso por el municipio berciano de Vega de Valcarce que se derrumbó en el mes de junio. «Siempre hemos defendido soluciones a corto plazo pero ese corto plazo al final van a ser meses, así que necesitamos una solución óptima para el transporte tanto de viajeros como de mercancías», señaló González Corral.

En ese sentido, la consejera exigió «máxima agilidad» en las tareas de reconstrucción y apuntó que los representantes de Castilla y León y de Galicia se mantendrán «vigilantes» a través de reuniones periódicas con los responsables del Ministerio. Además, González Corral avanzó su «preocupación» por cuestiones como el abanico horario «demasiado corto» establecido para el paso de transportes especiales por la zona.

Al respecto, la consejera gallega, Ethel Vázquez, lamentó que el trafico pesado vuelva a circular por la travesía de Pedrafita do Cebreiro (Lugo), ya que el desvío provisional habilitado sólo permite el paso de vehículos ligeros. Vázquez lamentó no disponer de «un calendario claro de las inversiones que se van a ejecutar en 2023» para reconstruir totalmente este «eje fundamental» de conexión con la Meseta´y confió en «aprender para que esto no vuelva a suceder».