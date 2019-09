La Junta rechaza participar en la gestión y financiación de los parques provinciales de Bomberos Vehículos del parque de Bomberos Provincial ya comprados y hoy sin uso conocido. El delegado provincial de la Junta y la consejería se atienen a la legislación vigente que según ha recordado Juan Martínez Majo remarca que las competencias son de los ayuntamientos y las diputaciones J. CALVO León Miércoles, 25 septiembre 2019, 10:30

La Junta de Castilla y León no se implicará ni en la gestión ni en la financiación de los parques provinciales de Bomberos en la provincia leonesa, un proyecto cuyo coste final rondará los ocho millones de euros y que hasta la fecha mantenía en pie la institución provincial leonesa.

El delegado de la Junta en León, Juan Martínez Majo, refrendó este martes la postura exteriorizada de forma reiterada por la Consejería de Fomento a lo largo de los últimos ejercicios: «La ley es clara al respecto y se trata de competencias que están en manos de los ayuntamientos y la Diputación», se ha advertido.

El mismo argumento que para Isabel Carrasco

Es la misma respuesta que tiempo atrás, con el popular Antonio Silván como consejero de Fomento, la Junta dio a la entonces presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco. «No hay posibilidad alguna de asumir los parques provinciales porque no son competencia de la Junta y la ley no ofrece dudas al respecto», reiteró entonces hasta la saciedad Antonio Silván.

No varía el planteamiento desde la Junta según se ha remarcado este martes a leonoticias y, por extensión, no resulta posible para la Junta atender la petición realizada en los últimos días por el nuevo presidente de la Diputación, el socialista Eduardo Morán.

«La norma es clara», se ha advertido este mismo martes desde la Junta de Castilla y León remarcando que «una cosa es la colaboración y otra la gestión y financiación de los parques provinciales«.

3,1 millones anuales en personal

«Los parques de bomberos me quitan el sueño todos los días», aseguró el fin de semana Morán, quien aseguraba que el nuevo proyecto de parques -cuyo coste anual en personal ronda los 3,1 millones de euros- se ha iniciado «con muy poca cabeza».

«La Junta no puede escurrir el bulto», insistió el presidente de la Diputación. Y la Junta no ha dudado a la hora de responder con celeridad: no financiará nada y sí aportará «material, pero nada más».

Según el plan inicial previsto, con un coste de siete millones de euros, el Plan de Bomberos prevé tres parques de Referencia, ubicados en Villablino, Celada de la Vega y Cistierna, y tres parques más de 'Nivel 1', Bembibre, Pola de Gordón y Valencia de Don Juan.

Compra de vehículos

Este servicio contará con 84 trabajadores, de los cuales nueve serán funcionarios y 75 bomberos profesionales, según la previsión inicial y que ahora se encuentra envuelta en un compás de espera.

La junta de gobierno de la Diputación adjudicó en noviembre la compra de 21 vehículos que se distribuirán en los seis parques de la red provincial. En total siete lotes de vehículos por algo más de 3,4 millones de euros, otra propuesta de licitación que como el proyecto en sí se mantiene 'en el cajón'.

Según los cálculos de la Diputación el coste anual de este servicio rondaría los cinco millones de euros una cantidad que el nuevo equipo de gobierno ve «imposible de mantener en el tiempo».