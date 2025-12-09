La Junta financia una promoción de vivienda de protección oficial en El Bierzo Se ha firmado la cesión del solar por parte del Ayuntamiento a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para llevar a cabo la construcción del edificio en Carracedelo

Leonoticias León Martes, 9 de diciembre 2025, 15:32

La Junta de Castilla y León impulsa la construcción de 6 viviendas de protección pública en Carracedo del Monasterio, municipio de Carracedelo (León) con el objetivo de ofrecer viviendas asequibles que permitan estabilizar la población yrevitalizar el entorno en una zona de gran valor histórico.

La actuación se efectúa en una parcela donde se tuvo que demoler el edificio existente, inconcluso por una paralización en los años 80 por encontrarse fuera de ordenación, y que generaba un impacto ambiental y visual muy negativo en el entorno protegido del Monasterio de Santa María. Dicha demolición tuvo lugar en el mes de mayo y contó con una subvención de 900.000 euros otorgada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio al Ayuntamiento de Carracedelo.

Hoy se ha firmado la cesión del solar a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por parte del Ayuntamiento donde se proyecta construir seis viviendas que estarán distribuidas en planta baja y primera planta, con superficies útiles que oscilan entre los 53 metros cuadrados y los 72, a los que se suman los entre ocho y trece de trastero, ubicados en la bajocubierta. En la planta baja se proyectan tres viviendas de dos dormitorios, un baño y una estancia de salónr-cocina de más de veinte metros cuadrados. En la primera planta, dos viviendas de dos dormitorios y una tercera vivienda de tres dormitorios, todas ellas diseñadas para maximizar el confort térmico y la eficiencia energética, incorporando sistemas de aerotermia, suelo radiante y placas solares para agua caliente sanitaria, logrando así una calificación energética A.

Los acabados de la fachada se resuelven en planta primera con un sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE) con trasdós por el interior de aislamiento de poliestireno expandido de 8 cm y en la planta baja con materiales propios de la zona, como son los muros de termoarcilla revestidos por el exterior con piedra natural. En la cubierta se colocará un aislamiento con 6 centímetros tipo roofmate y la cobertura se terminará con pizarra. La carpintería es de PVC con rotura de puente térmico, acabado color madera y vidrio climalit 4/12/4 con filtro de rayos UV. Está previsto la instalación de aerotermia y suelo radiante para reducir el consumo energético y proporcionar mayor confort en las viviendas, y con aportación de energía solar mediante placas para el agua caliente sanitaria, consiguiendo una calificación energética A.

El presupuesto base de licitación asciende a 850.000 con IVA, con un plazo estimado de ejecución de 16 meses una vez adjudicadas las obras. Actualmente, el proyecto básico se ha redactado y está en fase de redacción el proyecto de ejecución por parte del arquitecto Emilio Rajo Fernández.

Los precios de las viviendas oscilarán entre los 77.000 euros para las de dos dormitorios y los 104.000 euros en la de tres dormitorios (incluyendo los trasteros). Este precio cuenta con una rebaja del 25 por ciento sobre el precio máximo aplicable a las viviendas de protección pública. Los destinatarios prioritarios serán familias jóvenes y trabajadores de la zona que busquen su primera vivienda y cuyos ingresos no superen cinco veces el IPREM (42.000 euros).