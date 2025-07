La Junta no cerrará camas en el Hospital del Bierzo durante el verano La medida solo se revertirá en caso de que sea necesario acometer obras en los baños de las habitaciones, algo que por el momento no se contempla

Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 3 de julio 2025, 08:17

La Junta de Castilla y León no cerrará ninguna cama en el Hospital Universitario del Bierzo durante el verano. «No se va a cerrar nada», han confirmado fuentes de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi).

La medida permitirá así disponer del total de las 395 camas con las que cuenta el primer centro sanitario en activo durante el periodo estival. Todo ello a pesar de que se trata de uno de los periodos del año en el que se produce una reducción mayor de la presión asistencial al registrarse un menor volumen de ingresos, a pesar de que del aumento de la población principalmente en las zonas rurales. Una situación que se traduce también en una disminución de la actividad quirúrgica.

Esta decisión sólo se revertirá en el caso de que sea necesario acometer obras en los baños de algunas de las habitaciones del Hospital del Bierzo, algo que por el momento no se contempla, según confirmaron desde la Gasbi. «En principio no cerramos ninguna cama a menos que se vayan a llevar a cabo obras en los baños de las habitaciones, pero a día de hoy no se va a cerrar nada porque esas obras no están contempladas», señalaron.

No obstante, desde la Gasbi dejan la puerta abierta sobre esta decisión a la posibilidad de que pudiera producirse algún cambio sobre la marcha ligado al área de Gestión. «No quiere decir que se puedan producir cambios», remarcaron.

Camas y contratos

Presisamente en este sentido, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, señaló en la presentación del Plan de Contingencia de Verano por la reducción de la ocupación que todavía está en valoración el cierre parcial de alguna unidad del Hospital del Bierzo que pueda venir motivada por necesidades de mantenimiento o en función de la presión asistencial.

Además, al igual que ha ocurrido otros años, la Junta prevé reducir los quirófanos del primer centro sanitario de la comarca manteniendo operativos los destinados a cirugías urgentes.

Por lo que respecta al refuerzo de contratos durante el periodo estival en El Bierzo, Sacyl ya formalizó en abril contratos de personal de Enfermería y TCAE. Además, valora ofrecer contrato a 35 nuevos titulados de enfermería que han manifestado su disposición a trabajar en el primer centro sanitario de la comarca.