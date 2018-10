Los jugadores leoneses de la Arandina acusados de abusos: «Todo es mentira y se sabrá la verdad»

La jueza que instruye las diligencias por la denuncia presentada por una menor de 15 años contra tres ex jugadores del a Arandina C.F por una presunta agresión sexual, ha añadido al auto de procesamiento, como delito perseguible, las conversaciones telefónicas que mantuvieron los deportistas con la menor durante los días anteriores a los hechos investigados y en las que se aludía a futuros encuentros sexuales. El artículo 183 del Código Penal establece que «el que, a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años».

De esta manera, la instructora a petición de la acusación particular, acepta su recurso de reforma al auto de procesamiento, y añade ese delito. El auto, emitido el 20 de septiembre, ya apuntaba «claros indicios de culpabilidad» en la presunta comisión, cada uno de ellos de un delito continuado de agresión sexual a una víctima menor de 16 años.

Los tres ex futbolistas de la Arandina, Carlos Cuadrado, Víctor Rodríguez y Raúl Calvo han comparecido este lunes en el juzgado de Aranda ante la magistrada en una declaración indagatoria que da por cerrado el proceso de instrucción. Los jugadores solo han mostrado su desacuerdo con el auto de procesamiento, defendiendo su inocencia y se han negado a declarar o contestar preguntas de las partes. Los futbolistas mantienen «que no pasó nada», el día de los hechos denunciados, la noche del 24 de noviembre en el piso que compartían en la Calle San Francisco de la localidad burgalesa. Asimismo, se han declarado insolventes argumentando que no pueden hacer frente a la fianza solidaria de 52.000 euros solicitada por el juzgado por los daños morales y coste del tratamiento de la víctima.

A partir de ahora, se da por cerrado el periodo de instrucción y las partes tendrán que presentar sus escritos de calificación del delito ante la Audiencia Provincial de Burgos, para que, a partir de ahí se proceda al señalamiento del juicio oral.

Inocencia

Los exjugadores de la Arandina Club de Fútbol Carlos Cuadrado 'Lucho', Víctor Rodríguez «Viti» y Raúl Calvo, investigados como supuestos autores de un delito de agresión sexual continuada cometido contra una menor, de 15 años, han insistido este lunes en su inocencia, según han explicado a Efe fuentes jurídicas.

Los tres investigados, contra quienes la juez del caso dictó a finales de septiembre auto de procesacimiento, han comparecido esta mañana ante la juez y todos ellos se han limitado a negar los hechos y acusar a la denunciante de mentir, si bien han declinado hacer más declaraciones en sede judicial hasta la celebración del correspondiente juicio. Luego, uno de ellos, Rodríguez 'Viti' ha manifestado a los medios que «todo es mentira. Y poco a poco se irá sabiendo la verdad de cara al juicio».

Insolventes

Durante el acto de declaración indagatoria, los tres futbolistas, que permanecen en situación de libertad provisional tras abonar fianzas de 6.000 euros, se han declarado insolventes respecto de los 52.000 euros que de forma conjunta y solidaria les impuso la juez para cubrir una posible responsabilidad civil.

La juez instructora, por otro lado, ha anticipado ya su decisión de incluir al delito continuado de agresión sexual, que estipula condenas de hasta 15 años de cárcel, el delito de concertar una cita con una menor para mantener relaciones sexuales, tal y como había solicitado el letrado de la supuesta víctima, de 15 años.

Este último delito no es independiente y quedaría subsumido en el delito continuado de agresión sexual en el supuesto de que los futbolistas fueran hallados culpables de este último. En el caso de que el fallo fuera absolutorio, el delito ahora incluido contra los investigados podría aplicarse de forma autónoma de ser estimado y contempla penas de entre uno y tres años de prisión o multa de 12 a 24 meses.

El abogado de la acusación popular, Luis Antonio Calvo, en representación de la Asociación Clara Campoamor, se ha limitado a indicar, en declaraciones a Europa Press, que el colectivo al que representa persiste en la convicción de que los tres exfutbolistas de La Arandina cometieron un delito continuado de agresión sexual.