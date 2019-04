Juan Carlos Monedero en leonoticias: «Llamo a la izquierda a tener coraje, a volver a las plazas y estar al lado de los problemas y frenar la destrucción de la democracia» Juan Carlos Monedero, durante una entrevista con leonoticias. / S. Santos Juan Carlos Monedero analiza con preocupación la situación de despoblación de León e insiste en la necesidad de inyectar ventajas comparativas al medio rural leonés: «Si no hay sanidad, educación ni Internet es imposible asentar población» A. CUBILLAS León Lunes, 1 abril 2019, 11:01

En los sofás del Gran Café, sin atriles ni grandes florituras, Juan Carlos Monedero se sienta con leonoticias para hablar de su libro y aportar su visión sobre la actualidad nacional, autonómica y local.

En 'La izquierda que asaltó el algoritmo', el politólogo y el fundador de Podemos traslada la necesidad de mirarse en un espejo, no el de la madrastra de Blancanieves, sino el que dice la verdad para analizar la realidad actual, mirar desde fuera para seguir avanzando con nuevas herramientas.

Una libro en el que analiza la encrucijada en la está inmersa España, con la democracia a punto de la destrucción, como consecuencia de la guerra que le ha declarada el neoliberalismo y que exige, remarca, que la izquierda se reinvente.

«En el fondo, a la izquierda le reclamo que tenga coraje y valor para asumir que hay una realidad que nos exige estudiar y evaluar qué herramientas no son útiles y no sirven y que tenga el coraje de reinventarse».

«La izquierda tiene que estar allí donde realmente están pasando los problemas, tiene que estar con los trabajadores, con los jóvenes fuera de Ensaña, con las mujeres esclavizadas, con los inmigrantes, con los autónomos»

Coraje que, remarca convencido, entraña Podemos tras un viaje de ida y vuelta de las instituciones a las calles, reencontrándose con la indignación y la resignación que vuelve a recobrar fuerza en las plazas, con la inteligencia que hay permanente de la calle.

«Es importante estar en las instituciones pero cuando abandonas la calle pierdes la capacidad de entender lo que realmente está ocurriendo», puntualiza Monedero, que recuerda que la izquierda nació para dar respuesta a la negación de los derechos.

Monedero, durante la entrevista de leonoticias.

El pulso a las plazas

Precisamente por ello y ante un escenario en el que invade la resignación, Monedero invita a no resignarse y a salir en la calle para construir el nuevo ataque a la emancipación. Y para ejemplo, una metáfora, la del joven que se encontró en un burdel al obispo. Alarmado le preguntó, «padre, ¿qué hace usted aquí?». El religioso rápidamente contestó: «hijo, yo estoy donde está el pecado».

«Hay que inyectar ventajas comparativas en las zonas rurales para que frenar la despoblación»

Tanto es así que, reconoce, a pesar del esfuerzo que hizo para entrar en el Parlamento, Podemos se dio cuenta de que si no salía de allí perdería la frescura. Una idea que plantea Pablo Iglesias, «el regreso a las plazas donde la rabia vuelve a existir. Aún más donde está confluencia mafiosa de empresarios de medios de comunicación sin escrúpulos y de un PP enemigo de la democracia que amenaza a nuestro país».

Las redes clientelares de Castilla y León

También a un territorio como Castilla y León, reconoce Monedero, paradigma de la España vacía o vaciada. Un drama que, a su juicio es consecuencia, un abandono total y absoluto del sector primario y del medio rural con el PP y el PSOE como únicos culpables, que, según lamentó, han primado las grandes superficies y grandes industrias frente a los pequeños agricultores. Territorios que requieren la inyección de una ventaja comparativa.

«Si no hay atención sanitaria o educativa, si no hay posibilidades laborales decentes es imposible asentar población. Hay que hacer de nuestros pueblos lugares de máxima conexión, donde el acceso a internet se convierta en algo que avergüence a las grandes ciudades. Hay que inyectar ventajas comparativas en las zonas rurales para que la población se no se vaya».

Y para ello, es imprescindible que las fuerzas políticas que tienen un proyecto de país tengan presencia en León, para establecer un diálogo permanente y que León no tenga que llamar a la puerta de Madrid sino que León gobierne en Madrid. «Es importante que Podemos tenga presencia en León, en las Cortes de Castilla y León y en el Gobierno».

Tras la adolescencia, la madurez

En este sentido, Monedero muestra su satisfacción realizada por Podemos en Castilla y León, haciendo oídos sordos a las últimas encuestas que apunta a una bajada de apoyo en la Comunidad, aquejado de los errores a nivel nacional de Podemos.

«Es verdad que Podemos está saliendo de su crisis de adolescencia, está superando sus problemas internos, ero tras la adolescencia llega la madurez y la solidez»

Si bien, el fundador de la formación morada incide en la enorme capacidad de remontada de Podemos ante las encuestas. «Es verdad que Podemos está saliendo de su crisis de adolescencia, está superando sus problemas internos, sus discusiones, la depuración de la gente que realmente está dispuesta a cumplir el código ético. Pero, en el paso de la adolescencia a la madurez hay más solidez. Y eso se percibe en la calle. Hay hambre de gol democrático y eso solo lo expresa Podemos».

Y frente a ellos, continúa Monedero, Ciudadanos, «la fuerza política que está intenta rapiñar puestos al PP», un Partido Popular que está en «decadencia por sus 240 casos de corrupción y que corrompe todo lo que toca», Vox, que «no deja de ser una escisión de ese PP en decadencia», y el PSOE, que un día dice una cosa y luego la contraria «sin tener coraje suficiente».

De ahí que Monedero sentencie que la única posibilidad para garantizar los derechos laborales, para lucha contra los poderosos y para lograr la democratización de la económica «se llama Unidos Podemos».