Jhota, el berciano de MasterChef, 'vuela' a semifinales

Un berciano en las semifinales de MasterChef : «¿Quién me lo iba a decir a mí que iba a estar en semifinales?». Lo asegura Jhota, uno de los participantes más polémicos que ha pasado por este concurso gastronómico y que se ha convertido en toda una revelación.

«Ahora solo quedo yo de morralla y voy a fastidiarles todo lo que pueda», aseguraba tras conseguir el pase a la siguiente fase de este.

Plato con complicaciones

Jhota, el de Fabero, tenía que hacer un plato con miraculina, con un tipo de producto que vuelve los ácidos en dulces y si pasaba entraba en semifinales. Cogió el producto más complicado para sorprender a los jueces. Y al final lo logró.

Con Luca fuera de las cocinas, Jotha se ha quedado solo como el más polémico de todo Masterchef 11. El DJ ha sido desde el comienzo un aspirante díscolo, enfrentándose tanto a sus propios compañeros como a los jueces. Pero ese carácter rebelde es el que ha ido marcando su progresión.

«Quiero lucirme con la más chunga»

Antes del último reto, el que le ha abierto la puerta a las semifinales, Jhota fue claro: «Quiero lucirme con la más chunga. Se llama espíritu de superación. Al final lo que acabo de hacer es un resumen de cómo es Jotha. Me gusta el riesgo, me gusta ser osado, la valentía, me gusta enfrentarme a los retos con ganas».

Sus expresiones de alegría dejaron ver la tensión vivida hasta alcanzar el penúltimo paso del popular concurso televisivo.