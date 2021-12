Entrevista a Javier Alfonso Cendón, secretario general del PSOE de León Javier Alfonso Cendón, secretario general del PSOE de León: «La Mesa de León tiene que servir para impulsar proyectos y canalizar fondos europeos» El reelegido líder del socialismo en la provincia considera cumplido «el 75% del pacto» por el gobierno en la Diputación y se postula como defensor del futuro de León «con proyectos, no como otros que dicen ser leonesistas» | Cendón reivindica una hoja de servicios «impecable» del PSOE en León y culpa al Partido Popular del retroceso de la provincia

Revalidó su cargo sin oposición, con un 90% de apoyos, y sin una candidatura paralela. Muestra a su partido como un espacio de «unión, fuerte y con cabida de todas las sensibilidades». Afirma que la hoja de servicios del socialismo en la provincia es «impecable», culpando hasta en una decena de ocasiones de todos los problemas a los gobiernos del Partido Popular en Madrid y Valladolid.

Javier Alfonso Cendón, secretario general del PSOE de León, seguirá dirigiendo a la formación en los próximos cuatro años con el reto de cumplir la palabra dada a los leoneses: Torneros será una realidad, también la segunda fase de San Marcos o la resurrección del teatro Emperador. Todo gracias a un pacto por el gobierno de la Diputación «que ha sido muy bueno para los leoneses».

¿Cómo se lleva la resaca del último Congreso Federal?

Tengo una sensación positiva y de responsabilidad. Tenemos mucho trabajo por delante y no podemos perder el tiempo; tenemos que empezar hoy mismo.

Ha revalidado su cargo al frente del PSOE leonés por cuatro años más y por delante tiene varias citas electorales. ¿Qué espera de su segunda secretaría general?

En el anterior congreso, el objetivo fue recuperar la mayoría social de la izquierda en la provincia para llegar a las instituciones con un programa. Ahora nos marcamos cumplir ese programa en las instituciones y sacar a León del bache. Uno de sus problemas es la despoblación y hay que hacer frente desde ayuntamientos, Consejo Comarcal, Diputación y Gobierno de España y trabajar por el cambio en la Junta, que es el mayor problema de León, el gobierno de PP y Ciudadanos en la Junta y sus políticas.

Diputación de León «El pacto de la Diputación lo consideramos cumplido al 75% y está funcionando» javier ALFONSO cENDÓN Secretario General PSOE-PSL

¿Y el Gobierno de España? En el último Presupuesto General del Estado hubo una decepción por verse recortada la inversión en León. ¿Está respondiendo el Gobierno de España a las necesidades de León?

El Gobierno de España está centrado en los problemas de León y se demostró en los presupuestos. Los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia que consiguió el presidente Pedro Sánchez en Europa son una garantía para ello. Nos tienen que servir para transformar el modelo productivo y ahí -en el presupuesto- están representados los ejes: Incibe, Ciuden, regadíos y sector productivo. Son buenos presupuestos que tienen que ser ejecutados para mirar al futuro con optimismo.

En la apertura del Congreso Federal, José Luis Rodríguez Zapatero pidió un esfuerzo más con León. Si ese último presupuesto ha sido tan bueno para la provincia, ¿por dónde debe pasar ese esfuerzo?

Revertir los 34 años del PP en Castilla y León no se revierte en unos días. Coincidiendo con Zapatero, tenemos que seguir mejorando y poner políticas efectivas para hacer frente al gran problema de León, que es la desindustrialización y la despoblación, y en esa linea hay que trabajar unidos. Hemos creado un consejo municipal con alcaldes, juntas vecinales..., con el primer dique de contención y que será el laboratorio de ideas para que surjan iniciativas, y el termómetro de lo que hace la Diputación y el Gobierno.

Se habla mucho de reto demográfico, combatir la despoblación, de ideas... pero las propuestas y medidas no se plasman en el territorio y el padrón sigue descendiendo por miles.

Las ideas han llegado. Uno de los objetivos era llevar la fibra óptica y conectividad a todos los territorios y eso es un ejemplo. Resolver un problema complejo no es simple, tiene que ser un semillero para cambiar lo que ocurra. Lo hicimos en el pasado. Lo que vivimos ahora se vivió con Aznar y con el PP -pérdida de población- y conseguimos cambiar la dinámica con Zapatero, descentralizando instituciones y también pidiendo la descentralización de la comunidad. No es normal que todo pase en una provincia. El mayor debate es el desarrollo y cohesión territorial en el país y no se puede permitir que haya dos velocidades diferentes. Hay una estrategia frente al reto demográfico y la Diputación destina el presupuesto integro a combatir la despoblación en municipios de menos de 20.000 habitantes. También la linea de ayudas de transición justa, porque la solución tiene que ser un mix entre publico y privado. Desde lo público poner en marcha los fondos de un caldo de cultivo atractivo para empresarios que quieran poner en marcha una iniciativa.

Leonesismo «Defendemos el futuro de León con proyectos; otros se dicen leonesistas y solo hablan mal de esta tierra» Javier Alfonso Cendón Secretario general PSOE-PSL

En otras ciudades vemos como esa descentralización del Estado está llegando, pero a León no.

Este Gobierno ya descentralizó el Centro de Regulación y Control del AVE, que el PP llevó a Madrid y lo hemos traído aquí de nuevo; y el del nuevo centro de Renfe para Ponferrada. Trabajamos en más y hay una intención clara en descentralizar la administración, y va a haber en esa linea oportunidades para esta provincia.

¿Oportunidades como cuál?

Los leoneses se merecen certezas y no podemos jugar con las ilusiones. No se puede pedir paciencia, se ha tenido ya y hay que decir las cosas cuando estén hechas y sean una realidad, y la prudencia tiene que ser una realidad.

Regresando al Congreso Federal de este fin de semana, ¿considera que el Partido Socialista de León tiene más unión tras esta cita?

Sin duda, nos sirvió para debatir el modelo político y la ponencia marco. Todos pudieron hacer enmiendas y se aprobó un documento. El PSOE es plural, hay gente que es muy diferente y esa es la grandeza del Partido Socialista. Creemos en una dirección horizontal para enriquecer el proyecto y eso nos da unión, predominando qué es bueno para esta tierra.

Las inversiones «Las inversiones no pueden ser pendulares y avanzar con Zapatero para retroceder con Rajoy» Javier Alfonso Cendón Secretario general del PSOE-PSL

¿También caben las sensibilidades de aquellos que León está mejor en una comunidad diferente?

En el PSOE caben todas las sensibilidades y quedó claro que el problema son las desigualdades creadas en esta tierra y en esta provincia por el PP, y nos centramos en revertir eso. Necesitamos unidad y tomar medidas inminentes y lo mejor es que Tudanca sea presidente.

¿Es el PSOE hoy más leonesista que antes de este congreso?

Somos iguales, defendemos el futuro de la tierra con proyectos e iniciativas, somos optimistas con el futuro de León. Otros se dicen leonesistas pero solo hablan mal de León y dicen las cosas malas, pero sin proyectos o iniciativas para sacarlo del bache. Me recuerdan a Pablo Casado, que habla fuera de España mal de su tierra; esa no es la linea de trabajo y no nos van a encontrar ahí.

¿Es Javier Alfonso Cendón leonesista?

No hay que dar títulos. Me considero una persona que aporta su granito de arena por su provincia y cuando se pregunte por mi labor quiero que sepan que trabajo duramente por el futuro de León. Soy leonés y me siento orgulloso, es un titulo de carácter y orgullo y los que lo somos lo entienden.

¿Se respetará la decisión de los concejales socialistas que han votado a favor de la autonomía leonesa?

Así ha sido. Queda claro el rechazo contra el PP, que ha tratado muy mal a esta tierra y me enfada que no levanten la voz contra sus jefes y no se planten en las Cortes de Castilla y León cuando se vota en contra de la tierra. Veo al PP de León exaltado y esa no es la linea, se necesita calma. Hice referencia a Rubalcaba: cumplimos lo que prometemos, y ahí nos van a encontrar.

Legado socialista «Todos los proyectos de León tienen el sello socialista. Nuestra hoja de servicios es impecable» Javier Alfonso Cendón Secretario general del PSOE-PSL

Para gobernar la Diputación, firmaron un pacto con la UPL y cuyo desarrollo parece no tener muy contento a sus socios de gobierno.

El pacto firmado entre PSOE y UPL es un buen pacto, se está cumpliendo, no hemos terminado el mandato pero lo vamos a cumplir. Lo dice también la UPL, Matías Llorente. El pacto está funcionando, se está trabajando y la Diputación ha cambiado de rumbo hacia el siglo XXI, modernizando la provincia. Apelo a eso, a la confianza en que el pacto se va a cumplir.

En el congreso usted llegó a decir que 17 de los 24 puntos se habían cumplido, ¿en qué basa esa afirmación?

De esos puntos se han cumplido, y lo consideramos cumplido al 75%. Algunos se tienen que acabar y transmito confianza porque se van a cumplir. Ese pacto fue positivo y creo que algún partido, como el PP, no ha asumido que perdieron las elecciones contundentemente tras 24 años. En esa linea trabajamos, pido que hagan propuestas e iniciativas y no se preocupen tanto de lo que no ocurrió y más por los leoneses.

San Marcos, Ciudad del Mayor, Ronda Este, A-60, A-76, teatro Emperador, lucha contra la despoblación... todos esos no se han cumplido y ya he llegado a los 7 que dice que faltan. No sé de dónde salen los 17 puntos cumplidos del pacto.

Hay que decir a la gente que para iniciar un proyecto lo primero se necesita el proyecto en sí, por dónde ir y qué hacer. Nos encontramos que con Rajoy se paralizaron los proyectos y esto nos hace retroceder. La inversión e iniciativas industriales y de infraestructuras no pueden ser pendulares; se avanzó con Zapatero y se retrocedió con Rajoy. Hoy avanzamos con cada uno de esos proyectos, licitación, información publica... Con el Emperador está habiendo reuniones, con la implicación de la Diputación y el Ayuntamiento de León, y fue ejemplo de proyecto paralizado por el PP, que lo metió en un cajón, y hoy recuperamos la idea de recuperar un edificio emblemático. Para el reto demográfico se dedica el 100 por 100 en la Diputación y el Gobierno trabaja en la conectividad y somos una de las provincias que más reciben para llevar internet a todo el territorio.

Mesa por León «Si alguien pretende que la Mesa por León solucione los problemas de 34 años del PP, estará engañando a la gente» Javier Alfonso Cendón Secretario general del PSOE-PSL

Pero sin embargo la mayoría de proyectos siguen estancados y en algunos da la sensación de que solo falta mover algún papel.

No se ha paralizado nada, las cosas no son tan simples como mover un papel. Combatimos la demagogia y la política lleva sus tiempos. Los leoneses ya han sido pacientes, pero movemos las iniciativas y el Emperador va a tener una solución satisfactoria para disfrutar de ese espacio.

¿Y San Marcos? Hubo compromiso del expresidente, Óscar López, de acometer el proyecto de la segunda fase este mismo año 2021 y no se ha hecho.

La segunda fase se va a hacer. El PP minimizó el amplio proyecto de remodelación; eso no es suficiente y lo defendimos en la oposición y el Gobierno lo va a hacer. La pandemia no ha ayudado porque retardó la primera fase y queremos hacer una segunda fase compatible para que no se cierre. Esto retrasa los plazos, en el presupuesto de Paradores hay fondos para esa segunda fase y es un compromiso.

¿Dinero para qué exactamente?

Para ese proyecto y desarrollar la obra. Tiene presupuesto propio, como Torneros, que se desarrolla con el Sepes y Torneros será una realidad para esta provincia.

¿Una realidad más pronto que tarde?

Todo el mundo ha visto los avances. Se ha desbloqueado, tramitado el proyecto de ejecución, licitado y entregado y los plazos avanzan. Hay empresas importantes que han hecho ya petición del suelo, hablando con el Sepes con contratos de confidencialidad, para instalar importantes empresas en ese polígono.

Todos estos proyectos están vinculados directamente a la ciudad de León. ¿Están más parados como, asegura el PP, por las malas relaciones del alcalde Diez con el Gobierno?

No hay mala relación, hay buena relación con todos. Los proyectos avanzan, este mes se cumplen dos años de legislatura, y podremos ejecutar las partidas de esta provincia.

Y luego está la Mesa por León que muchos tildan de fiasco y fracaso

La Mesa de León fue propuesta por sindicatos y cualquier iniciativa que trabaje con buena voluntad nos parece positiva. Creo que el planteamiento fue poner medidas a medio y largo plazo, si alguien pretende desde fuera a una mesa que unifica que solvente problemas de 34 años del PP en esta tierra estaría engañando a al gente. Tiene que servir para impulsar proyectos y canalizar fondos europeos, que son iniciativas publico-privadas.

¿Se pueden fiar los leoneses del Partido Socialista?

Sí, lo hemos demostrado y lo haremos. Hemos repetido un mantra: cuando gobierna el PSOE, a la provincia le va bien. Estamos rompiendo la inercia del PP y lo observamos en las ciudades y la provincia. Todos y cada uno de los proyectos tienen la firma socialista. Nuestra hoja de servicios es impecable y animo al resto a que abandonen el no y hablen bien de esta tierra.

¿Se atreve a mandar un mensaje de confianza a los ciudadanos?

El lema del congreso provincial es: 'Cumplimos con León', y eso es lo que quiero decir, que lo que hemos prometido lo vamos a cumplir. Que confíen en nosotros.