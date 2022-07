El incendio de nivel 1 de Paradaseca ya se encuentra controlado

El incendio de Paradaseca, localidad perteneciente al municipio de Villafranca del Bierzo, se encuentra controlado después de haberse declarado durante la pasada jornada del domingo 17 de julio. El fuego, considerado de nivel 1, ya se encuentra controlado, de acuerdo con las declaraciones del alcalde del municipio, José Manuel Pereira, recogidas por Leonoticias.

«En estos momentos las llamas ya se han podido controlar, de forma que el fuego no está avanzando y, ahora, la mayoría de las actuaciones se están concentrando en el flanco norte, cercano a Tejeira», explica el primer edil de Villafranca del Bierzo. No obstánte, el múnicipe también aclara que si bien es cierto que Tejeira es el núcleo poblacional más cerca al incendio, no se contempla la posibilidad de que las llamas puedan constituir un peligro para la pedanía: «Hay hasta dos valles de por medio entre Tejeira y el fuego; por lo que no se contempla la evacuación de este u otro pueblo del término municipal».

Un terreno muy escarpado

La principal problemática a la que se enfrentan ahora los bomberos forestales es lo escarpado del territorio, ya que el flanco norte del incendio se ubica en una zona muy agrestre, con pendientes, rocas y árboles que impiden el paso de la maquinaria, por lo que los trabajos de extinción deben realizarse con brigadistas.

En la zona hay un gran pesar entre la población por la pérdida medioambiental que han provocado las llamas: «Es una verdadera lástima. Una zona donde había robles y pinos que habían escapado de los incendio durante tantos años y, ahora, lo que no ha hecho la mano del hombres, lo crea un rayo».