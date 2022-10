El Hospital Universitario del Bierzo diagnostica cada año 150 casos de cáncer de próstata en la comarca, según puso de manifiesto el jefe del servicio de Urología, Óscar Miranda, en la presentación del XXIV Congreso de la Asociación Castellano-Leonesa de Urología (21 y 22 de octubre) y de la XIII Jornada de Enfermería Urológica (24 y 25 de noviembre). Ambas citas tendrán como escenario las dependencias de la Uned de Ponferrada y reunirán a especialistas y expertos a nivel europeo que mostrarán los últimos avances en aspectos como la urooncología.

Miranda destacó la importancia de la carga oncológica de las patologías ligadas a la Urología, teniendo en cuenta que «de los diez tumores más frecuentes cinco son urológicos», señaló. En este sentido, indicó que el cáncer más frecuente es el de próstata que afecta al 20% de la población. «Diagnósticamos cada año 150 casos en el área sanitaria», apuntó. Reconoce que el cáncer de vejiga «también es muy prevalente» con tumores vesicales infiltrantes, más agresivos, con 15 cistectomías al año y más de150 resecciones de tumores vesicales que no infiltran a muscular. «Es una carga importantísima», aseveró.

El ex director médico del Hospital del Bierzo, José María Pelayo, aclaró, no obstante, que no es que El Bierzo tenga una mayor incidencia en este tipo de patologías «ni que sea una excepcionalidad» sino que «es algo global» porque la incidencia de cáncer de próstata en España es equivalente. En cualquier caso, si hubiera algo más de incidencia del cáncer de próstata sería por la edad de la población, subrayó el jefe de Urología, que sí destacó la prevalencia de tumores vesicales en la comarca «por la prevalencia del tabaquismo».

Óscar Miranda puso de relieve las 600 intervenciones anuales y los más de 2.000 paciente que se atienden en la unidad y valoró la labor que desarrollan los ocho profesionales que conforman una plantilla en este momento completa en la unidad para conseguir que en el Hospital del Bierzo puedan desarrollarse «cirugías punteras para un hospital de nivel 2».