El Hospital del Bierzo descarta traslados y extenderá la UCI a la Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA) y a la de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) Como último recurso la gerencia podría ampliar plazas en algún quirófano, si bien esta posibilidad de momento no se contempla porque «en principio no se va a parar la actividad quirúrgica»

El Hospital del Bierzo extenderá las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a la Unidad de Reanimación Post Anestesia (URPA) y a la de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) y no contempla por el momento realizar traslados de pacientes a otros hospitales. Todo ello tras la alta ocupación registrada en los últimos días en el área de críticos del primer centro sanitario de la comarca por la incidencia del Covid, con una ocupación UCI que se encuentra ya al 114% y la de camas extendidas llega al 94% con dos ingresos más por encima de la capacidad de la unidad de críticos.

La dirección del centro ha optado de momento por sumar una nueva plaza más a las 14 existentes en la unidad de críticos, «está preparada para ello», indican, y otra ya fuera de la UCI en la URPA donde quedan más plazas libres en caso de que sea necesario ocuparlas. «Dependiendo de como evolucione la situación iremos viendo», señalaron fuentes de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Bierzo (GASBI), teniendo en cuenta que «también se pueden producir altas». Una situación que, en cualquier caso, obliga también a separar los positivos Covid de los ingresos por otras patologías.

Como último recurso la gerencia podría ampliar plazas en algún quirófano, si bien esta posibilidad de momento no se contempla teniendo en cuenta que «en principio no se va a parar la actividad quirúrgica», reseñaron las mismas fuentes, que dejan claro que «trasladar enfermos sería el último recurso» teniendo en cuenta que «todavía se pueden habilitar más camas en URPA y en CMA», recalcaron, «siempre diferenciando ingresos Covid y no Covid»

«A día de hoy ni se ha planteado el traslado ni tampoco parar la cirugía», insisten desde la gerencia del Hospital Universitario del Bierzo, todo ello a pesar de que el nivel de ocupación comienza a ser preocupar seriamente a los responsables sanitarios de un centro que en este momento presenta la situación más crítica de los UCIs de los hospitales de Castilla y León.