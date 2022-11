Un Godello del Bierzo, entre los mejores vinos blancos del año según la publicación Wine Enthusiast

La revista especializada de origen estadounidense 'Wine Enthusiast' ha incluido en su publicación anual 'Buying Guide, Best of the year', guía para compradores con los mejores vinos del año, el Godelia Godello berciano, como uno de los blancos más destacados de España y del mundo, por su «magnífica relación calidad-precio».

Seleccionado con una puntuación de 92, el jurado de cata de la revista lo describe como «vino de color pajizo claro con aromas de albaricoque, pomelo y madreselva. Tiene una textura cremosa y sabores de manzana Granny Smith (manzana verde), ralladura de limón, pimiento amarillo asado y hierbas de Provenza que culminan en un final sabroso».