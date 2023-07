Los fruticultores bercianos, «decepcionados» con la Junta al «limitar» el acceso a ayudas para equipos antiheladas

Decepción entre los fruticultores del Bierzo con la Junta por las bases reguladoras de las subvenciones para inversiones en instalación de equipos antiheladas en las plantaciones de la comarca.

Los productores consideran que las condiciones limitan de forma importante el acceso a unas ayudas «infinitamente demandadas durante años», teniendo en cuenta que «difieren y mucho de las que inicialmente nos habían comunicado a la Asociación Berciana de Agricultores, lo que hace que sea más difícil también solicitarlas y quizás llegue a menos agricultores», explicó el director técnico de la ABA, Pablo Linares.

Desde la ABA entienden así que las subvenciones «llegarán a menos fruticultores» ya que aseguran que no se pueden solicitar de forma particular porque se dirigen a inversiones colectivas para plantaciones de al menos 4 hectáreas y, además, no tienen en cuenta el sistema de minifundio del Bierzo. A todo ello se suma el hecho de que se limitan únicamente a la instalación de torres antiheladas y de ningún otro sistema de protección de las plantaciones frente a los riesgos climatológicos.

«Un ayuda antiheladas en la que cualquier fruticultor pudiera solicitarla y en la que entraran además de torres antiheladas otros sistemas para superficies más pequeñas tendría una acogida muy alta», señaló Linares, que calcula que en este caso podrían llegar a beneficiar incluso a un centenar de productores de la comarca.

Dos agricultores mínimo y fincas colindantes

Inversiones colectivas

Desde la Asociación Berciana de Agricultores tienen claro que las torres antihelada para proteger las producciones de las incidencias climáticas «es un sistema que funciona muy bien pero necesita superficies grandes de cultivo y en El Bierzo no hay mucho agricultores con ellas». Además, las bases publicadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural están destinadas a inversiones colectivas lo que significa que «tienes que instalarlas entre dos agricultores mínimo y entre fincas colidantes», apuntó el director técnico de la ABA. Una situación que reconocen que entraña ya una dificultad añadida al tener que alcanzar una acuerdo, que coincidan las fincas con inversión mínima de 4 hectáreas.

Por todo ello, los fruticulores bercianos lamentan que después de años de lucha hayan llegado este punto con «una sensación agridulce, al encontrarnos con esta convocatoria en el Bocyl que llevábamos años esperando», aseveró Pablo Linares. Todo ello teniendo en cuenta que con las bases publicadas por la Junta «se dificulta el acceso a las subvenciones por estos condicionantes con respecto a los que en su día habíamos hablado y que parecía que iba a ser ese plan experimental a tres años con un porcentaje de ayuda mucho mayor de este 40% que finalmente ha salido y que dificulta el acceso a las ayudas», concluyó.