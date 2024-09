La Fiscalía pide 3 años de prisión para dos empresarios por presunto fraude en subvenciones

Esther Jiménez Ponferrada Jueves, 26 de septiembre 2024, 12:04 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La Audiencia Provincial de León acogerá el próximo miércoles, 2 de octubre, el juicio oral contra dos empresarios por un presunto delito de fraude en subvenciones para los que la Fiscalía de Ponferrada pide 3 años de prisión.

En el escrito de calificaciones, el fiscal explica que los acusados, administradores únicos sucesivos de la empresa Sistemas Avanzados de Corte S.L. de Castropodame, pidieron en diciembre de 2010 un préstamo subvencionado reembolsable al entonces denominado Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Les fueron concedidos 800.000 euros para la construcción de una nueva planta de transformación de madera, que incluía aserrado y secado.

En ese sentido, el Ministerio Fiscal asegura que los dos acusados no destinaron la totalidad de ese dinero al fin por el que le fue concedido, «derivándolo a propósito a otros pagos de carácter personal diferentes al objetivo inicial, que no han quedado debidamente justificados, e incorporándolo a su propio patrimonio, y además, intencionadamente, no llegaron a reintegrar al Ministerio de Industria cantidad alguna a la que estaban obligados».

De este modo, estos hechos son para el fiscal constitutivos de un delito de fraude de subvenciones o, alternativamente, de un delito de estafa. En los dos casos, piden una pena de prisión de 3 años, además del pago de una multa de 2 millones de euros a cargo de la empresa y una indemnización al Ministerio de Industria de 863.890,40 euros.