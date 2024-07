Fiestizaje sí, Fiestizaje no: «Hay gente que no comulga pero es un revulsivo»

Carmen Ramos Villafranca del Bierzo Martes, 23 de julio 2024, 13:45 | Actualizado 14:28h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Fiestizaje sí, Fiestizaje no. El alcalde de Villafranca del Bierzo, Anderson Batista no tiene dudas: defiende sin fisuras la celebración en la villa del Festival de Músicas del Mundo que nació en 2004 como un evento musical y cultural, con actuaciones, talleres y mercadillo, de la mano de la Asociación Bumtaka, el Instituto Leonés de Cultura y el Consistorio.

Todo ello a pesar de las voces críticas que cada año surgen entre los vecinos como consecuencia de lo que entienden como falta de civismo de algunos de los participantes que acuden a la cita que se celebra cada verano en la villa del Burbia y que tiene a su emblemática playa fluvial como uno de sus epicentros.

En su última edición -la XIX- que tuvo lugar este fin de semana, la Guardia Civil detuvo a tres personas -una de ellas ingresó en prisión- a las que se les intervino un auténtico «supermercado de droga» con importantes cantidades de hachís, heroína, cocaína, speed, marihuana, lsd, pastillas de mdma, y pastillas de tutsi, además de una báscula de precisión y dinero fraccionado. También se levantaron durante la celebración del evento, diversas actas por posesión/consumo de drogas en las vías públicas.

Lejos de entrar en polémica, para el regidor villafranquino este hecho es algo «puntual» que en ningún caso refleja el comportamiento de la gran cantidad de personas que acuden año tras año al Festival de Músicas del Mundo con la única pretensión de disfrutar de la música a orillas del Burbia.

«En toda la cantidad de años que se ha realizado el Fiestizaje y en los años que llevo en el Ayuntamiento cuando suele haber este tipo de comportamientos suele ser o por gente de la zona o de la comarca porque suele ser bastante tranquilo, pacífico y correcto el comportamiento de la gente que visita este festival», señaló. «Siempre hay casos puntuales porque al final donde hay aglomeraciones no los puedes evitar y siempre se cuela gente más indeseable pero tampoco destacamos este año en concreto con respecto a otros años y sigue estando dentro de lo normal», remarcó el regidor villafranquino.

En este sentido, Anderson Batista defiende el amplio dispositivo desplegado por la Benemérita en las entradas y salidas a la la villa para velar por la seguridad del evento. «Siempre asusta un poco pero que se refuerce la seguridad bienvenido sea», apuntó.

«Gente tranquila y armoniosa»

Asimismo, insiste en que en líneas generales el visitante del Fiestizaje «suele ser gente con un perfil bastante tranquilo y armonioso aunque haya casos que rompan esa regla pero sí que defendemos el ambiente que se monta en Villafranca».

El alcalde entiende también a todos aquellos vecinos que no comulgan con el Fiestizaje o que se sienten esos días invadidos en su territorio. «Obviamente hay para todos los gustos y hay gente que no comulga o que no le gusta moverse en ese tipo de ambientes», indicó. Reconoce que la aglomeración de gente que reúne el festival especialmente en la playa fluvial «deja el césped hecho un cristo pero son cosas que nos las puedes evitar».

Pese a ello, el primer edil villafranquino respalda convencido un evento que convierte a Villafranca del Bierzo en epicentro de la música y de las culturas del mundo, que abarrota la localidad durante tres días y que espera que lo siga haciendo durante muchos años más. «Sigue siendo un revulsivo para Villafranca porque todo lo que nos traiga gente lo es», concluyó.