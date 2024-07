Los festivales musicales inundan el verano de la comarca del Bierzo

Esther Jiménez Ponferrada Lunes, 8 de julio 2024, 08:18 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La comarca del Bierzo se ha subido a la moda de los festivales de música, convirtiéndose en un destino irrenunciable durante los meses de verano.

Y es que durante el todo el mes de julio y también agosto, los amantes de la música -del estilo que sea- tendrá en El Bierzo una parada obligatoria con una oferta muy variada, a la que se suma la hospitalidad de su gente, la buena comida y los paisajes espectaculares.

1 Planeta Sound

Los días 12, 13 y 14 de julio el parque del Oeste de Ponferrada se convertirá en un hervidero de actividad. Miles de personas se darán cita en la cuarta edición del Planeta Sound, que este año cuenta con artistas de la talla de Dani Fernández, La La Love You, Sidecars, Viva Suecia, La Casa Azul o DePedro, entre otros.

2 Caminos de Música

El Castillo de los Templarios de la capital berciana se llenará de música de raíz entre el 16 y el 20 de julio. Rapabestas y la Banda de Música Ciudad de Ponferrada abrirán las actuaciones, a los que se sumarán durante el resto de jornadas Edilberto Rodríguez, Vanesa Muela y Rodrigo Jarabo, Rodrigo Martínez Trío, Xurxo Fernandes y Faiscas da Pontraga de Portugal.

3 Fiestizaje

El Fiestizaje es uno de los festivales veteranos de la comarca del Bierzo. En concreto, Villafranca del Bierzo ha acogido desde hace 18 años este evento que, durante tres días, reúne a amantes de las músicas del mundo. La décimo novena edición tendrá lugar del 19 al 21 de julio y ofrecerá conciertos y actividades alternativas que llenarán de vida la playa fluvial y las calles de la villa del Burbia.

4 Bierzo Al Toque

El flamenco también tiene un hueco en el verano del Bierzo. Se trata de un festival que en este 2024 celebra su segunda edición entre el 24 y el 27 de julio en La Térmica Cultural de Ponferrada. En esta ocasión contará con importantes figuras del cante, del baile y del toque como Israel Fernández y Diego del Morao, Martirio y Chano Dominguez, Pepe Habichuela o Josemi Carmona, entre otros. Una oferta a la que se unen conferencias, talleres y una exposición de fotografía.

5 Reggeaboa

Balboa se ha convertido, con el paso de los años, en un escenario muy cotizado durante la época estival. En este caso, el reggea se fusiona con el entorno mágico de esta zona del Bierzo para ofrecer tres días -del 26 al 28 de julio- música. Conciertos que tendrán lugar tanto en la playa fluvial como en el auditorio, con nombres como Ekk-A-Mouse & The Ligerians, Skarra Mucci, Natty Bo & Soweto, Emeterians & Forward Ever Band o Payoh Soulrebel & The Rootskank.

6 Festival Universõ

La villa del Cúa acoge los días 26 y 27 de julio el festival Universõ, un evento creado por una asociación cultural de jóvenes de la zona para dar visibilidad al talento emergente de la comarca del Bierzo y también del resto de España. Bon Calso, Los Xavalez, John Pollon, Grecas, MVRK o Metrika, además de DJ locales como Poppy Fresco, Alba Lewis y Movi Movi forman el cartel de la tercera edición.

7 Corteza de Encina

Los amantes de la música de cámara tendrán una cita obligada en Ponferrada con el ciclo 'Corteza de Encina', que desde el 11 de julio ofrece conciertos que se extenderán hasta el mes de agosto. Los artistas confirmados son Javier Clemen y la Camerata Clásica de Ponferrada, Quinteto Ramé, Ensemble Barroco de Ponferrada, Ensemble Voces Atlánticas, Dúo Kairós y Themis String Quartet.

8 Festival Moreda Rock

El pueblo de Moreda, en el municipio berciano de Vega de Espinareda, celebra el 16 de agosto el Festival Moreda Rock, que en este 2024 llega a su décimo séptima edición. Encabezan el cartel de este año Benito Kamelas, junto con Catalina Grande Piñón Pequeño, Artenativo y Pànico. Destaca el carácter gratuito del festival.

9 Festival KM251 Ponferrada es Jazz

El Bierzo despedirá el verano de festival con jazz y lo hará en la capital con su 'KM251 Ponferrada es Jazz'. Del 20 al 24 de agosto, la ciudad vibrará con los ritmos de esta música nacida en el siglo XIX. Old Scholl Funky Family, Kiko Berenguer Quinteto con Chano Domingo, Mónica Matabuena Quinteto, Julio Resende Cuarteto o Espido Freire y la Banda del Diablo con Carlos Fidalogo y Gio Yáñez (Filandón Rock) forman parte del cartel de este año.