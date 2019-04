La Feria del Vino de la DO Bierzo reúne 14 bodegas en Cacabelos

La Feria del Vino de la Denominación de Origen Bierzo en Cacabelos reúne de este viernes hasta el domingo a 14 bodegas. Abre con la expectativa de que «la afluencia sea otra vez masiva y que la gente la disfrute», en palabras del alcalde de la villa del Cúa, Sergio Álvarez, que inauguró el evento en compañía de la presidenta del Consejo Regulador, Misericordia Bello, así como de concejales, cargos políticos y vecinos.

El Ayuntamiento de Cacabelos organiza esta vigésimo cuarta edición de la Feria, que tiene lugar en la Plaza Mayor en horario de 19.00 a 00.00 horas, menos el domingo, que cerrará a las 22.00 horas. También incluye actividades infantiles o culturales como la representación llevada a cabo por la Compañía del Canal para dar comienzo a la cita, previa a la tradicional ronda por los diferentes expositores. El logotipo estrenado el pasado año se mantiene en esta edición.

II Fiesta Gastronómica el domingo

Asimismo, se consolida en el programa la Fiesta Gastronómica, que se sustancia en un menú de empanada berciana de batallón, cordero asado con pimientos del Bierzo, tarta de manzana, vinos de la DO Bierzo, café y licores por 15 euros en el Recinto Ferial el domingo a las 14.30 horas.

«La promoción en el exterior es importante, pero no olvidemos que tenemos que ser profetas en nuestra tierra», dijo sobre la Feria la presidenta de la DO, quien aseguró que el proceso de floración en los viñedos está siguiendo «el proceso normal». «La lluvia no genera ningún problema. El problema sería que hubiera heladas», señaló.