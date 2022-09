La falta de relevo generacional y de producción ponen en jaque al Consejo Regulador del Pimiento Asado del Bierzo

La falta de relevo generacional en el campo y sobre todo la falta de producción son los principales problemas a los que se enfrenta el Consejo Regulador del Pimiento Asado del Bierzo de cara al futuro. Así lo aseguró su presidente, Pedro García, quien advirtió que «o bien tomamos medidas de cara al futuro o el Consejo Regulador va a tener serios problemas».

En ese sentido, apuntó que se planta poco pimiento «pero lo cierto es que no hay una relación entre las plantas puestas en las fincas con lo que luego llega a las industrias», asegurando que de hecho no entra «ni un diez por ciento», a pesar de que es un producto «que prácticamente tenemos vendidos y que el agricultor tiene la seguridad de que vamos a recoger todo lo que se lleva a las industrias».

Uno de los principales motivos es que todavía se sigue escapando mucho pimiento clandestino, con establecimientos hosteleros que optan por asar para ellos mismos o que tienen «un agricultor determinado o una persona que compra el pimiento y luego asa para ellos sin ningún tipo de sanidad ni control». Además, aseguró que están cambiando la tradición del asado en plancha por otras técnicas, prohibidas por el Consejo Regulador, como el butano, lo que no deja ese olor característico en las localidades bercianas.

Una de las medidas que tomarán para poner solución a esta problemática es propocionar plantas solo a los agricultores que se comprometan a entregar los pimientos en las industrias mediante un contrato. Pero aún así, Pedro García reconoció que si la administración no toma cartas en el asunto, «nosotros no podemos hacer nada más, se lo hemos dicho todo pero no hay respuesta, parece que no están por la labor».

Con respecto a la campaña actual, el presidente del Consejo Regulador señaló que no saben la cantidad que va a entrar, ya que ha sido un año «imprevisible», aunque la calidad es buena.

Pera conferencia y manzana reineta

Por otro lado, la campaña de la fruta en el Bierzo, es decir, pera conferencia y manzana reineta, aún no ha cerrado cifras y se estima unos 10 millones de kilos de la primera y un millón de la segunda, lo que supone, en el caso de la manzana, una importante reducción, sobre todo por las heladas de marzo y abril.

De este modo, pimiento y frutas de la comarca serán los protagonistas durante la jornada del domingo en el recinto ferial de Carracedelo, donde se celebrarán la X Feria del Pimiento y la V de la Fruta. Una apuesta de este municipio berciano para promocionar los productos de la tierra.

El domingo se darán cita seis industrias transformadoras y dos empresas del mundo frutícula (Cofrubi y Cefrubierzo), habrá demostración de asado de pimientos en directo y por la tarde, a partir de las 18.30 horas, se podrán degustar esos pimientos con pan realizado en los hornos del municipio de Carracedelo al precio de 5 euros.

En estas ferias, junto con Biocastanea que tendrá lugar en noviembre, el Ayuntamiento realizará una inversión de 11.000 euros para apoyar al sector agrícola. Un sector que, según su alcalde, Raúl Valcarce, mejorará con la revolución de la modernización del regadío.