Fala Ceibe apoya los intentos de recuperar la toponimia berciana en idioma gallego

El colectivo cultural Fala Ceibe do Bierzo ha mostrado su apoyo a los intentos de recuperar la toponimia berciana en idioma gallego. Por eso, rechaza las recientes críticas de la UPL ante la colaboración de la Xunta de Galicia para restaurar la toponimia tradicional berciana. «Conviene decir que en Galicia existe la Comisión toponímica que ha estudiado profusamente la toponimia gallega del Noroeste peninsular. Así pues, esta Comisión conoce muy bien la toponimia berciana, por su semejanza con la gallega. Nuestros topónimos tienen sus parejos en Fornelos de Montes, Vila franca de Xira (Portugal), Vilela da Rúa, Bembibre do Bolo, Soutelo de Montes, Barxas de Moraña, Somoza da Estrada, etc», apuntan desde el colectivo.

«Retorcida» política «antigallega»

Tras las últimas críticas, Fala Ceibe considera que la formación leonesista tiene por costumbre «atacar sin medida» la lengua gallega del Bierzo y recuerda que cuando se reconoció el gallego en el Estatuto de autonomía de Castilla y León (1999), se hablaba de la imposición de la oficialidad, cuando llegó la enseñanza del gallego a los colegios e institutos (2000), «críticas de colonización y obligatoriedad de dicho idioma» y «luego asistimos al intento de la UPL de eliminar el gallego en el Estatuto de autonomía de Castilla y León (2005)». «Ahora acusan infundadamente de roturación forzosa de la toponimia gallega en El Bierzo. Todo es pura dinámica política antigallega, y a la vez, antiberciana», añaden.

«Los filólogos castellanos, leoneses y gallegos coinciden en sus estudios que en El Bierzo se habla gallego desde la Edad Media. Ante esta verdad incuestionable, de nada vale devaluar este idioma gallego. Unos hablan de indefinido chapurreao, otros de un presunto dialecto gallegoleonés, sin fundamento filológico, y para más confusión, son mezcla de hablas leonesas (fornelo, ancarés…). Incluso hay etnógrafos que ven mal alterar esas falas antiguas porque se pierde su objeto de investigación. Todos ellos pretenden conservar esas esencias culturales leonesas, tan tradicionales, hasta su muerte claro. Ante tanta confusión foránea, los bercianos lo tenemos claro, falamos idioma galego, una lengua con presente y futuro», explican desde Fala Ceibe.

Trabajos institucionales

Para recuperar la toponimia gallegoberciana, el colectivo asegura que hay que preguntar a los vecinos, consultar documentación medieval de los monasterios o los censos fiscales y catastros. Por ello, defienden la colaboración entre Galicia y el Bierzo en esa recuperación, mediante un convenio o protocolo administrativo entre la Xunta, la Junta y el Consejo Comarcal.

«Con dicho instrumento jurídico se podrían coordinar los esfuerzos y los medios materiales, personales, investigadores y económicos. Todo ese trabajo se concretaría en la elaboración de un catálogo toponímico, señalización, mapas, etc. Pero mucho nos tememos la falta de coherencia política cuando en la Junta de Castilla y León gobiernan los que defienden el uniformismo cultural castellano frente a la pluralidad lingüística de España», lamentan.

Hermandad cultural

«El Bierzo y Galicia compartimos una misma lengua y debemos colaborar en mantenerla, como herencia común», señala el colectivo y recuerda que el gallego está reconocido expresamente en el Estatuto de autonomía de Castilla y León. «Proteger el gallego es su enseñanza, su uso administrativo, su utilización en medios de comunicación, su visibilidad toponímica, etc. Falta mucho por hacer para normalizar el uso del gallego en El Bierzo. Pero avanzamos lentamente, con paso firme, aunque con cierta oposición desde León y Castilla», asegura.

«Tenemos muy claro que no estamos dispuestos a aislarnos culturalmente de nuestros hermanos gallegos. Sabemos que queremos un idioma gallego normativizado para favorecer la comunicación plena, entre provincias y comarcas alejadas, sin renegar del llamado dialectismo territorial. Por otra parte, la normalización lingüística exige ampliar los ámbitos de uso, administrativo, digital, comercial, educativo, etc. Por eso estamos dispuestos a relacionarnos más con Galicia en este siglo XXI, sin olvidar Portugal, que convierte nuestro idioma en internacional. Gracias a nuestro gallego de El Bierzo nos acercamos al espacio lusitano, a pesar de ciertas diferencias fonéticas o léxicas. Así pues, ¿quien puede decir que nuestro gallego no sirve para nada?», concluye.