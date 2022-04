Fabero se convierte en el centro de la cultura pop con la exposición 'Arte Bowie'

La localidad berciana de Fabero rinde homenaje a uno de los artistas más completos e innovadores de los siglos XX y XXI, David Bowie (1947-2016), con una gran exposición organizada por el Instituto Leonés de Cultura de la Diputación provincial y que se inaugura este sábado 30 de abril, en el recinto ferial 'Tomás Bañuelos'. La apertura irá acompañada de un singular y colorista desfile por las calles de la villa a cargo de modelos ataviados con trajes que son réplica de los que usó el propio Bowie, y con un concierto en tributo a este célebre cantante y compositor que ejerció una enorme influencia en ámbitos no solo musicales, sino también relacionados con el arte, la moda, la poesía y la estética personal.

La inauguración de Art Bowie tendrá lugar a las 13 horas con la presencia de la alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez; de la concejala de Cultura y diputada de Juventud, Susana Folla; del director del Departamento de Arte y Exposiciones del ILC, Luis García; y del coleccionista, músico y comisario de la exposición, Carlos Lúxor.

Desfile y concierto

Por la tarde se celebrarán dos actos muy significativos que harán de esta localidad un epicentro de la cultura pop contemporánea: en primer lugar, a las 18.00 horas, se celebrará The Bowie Fashion Show, un desfile de veinte modelos ataviados con trajes realizados por la diseñadora Carmen Carabias a partir de los vestidos que utilizó Bowie en diferentes actuaciones a lo largo de su carrera, y al que acudirán la propia Carabias y Carlos Lúxor, el artista Fran de Gonari (sombreros y estilismo) y José Noise (dj).

Después, a las 19.30 horas, en el Parque Municipal, actuará la banda Ziggy's Project, liderada por Miguel Ángel Aparicio. El grupo se caracteriza interpretar algunas de las canciones de David Bowie basándose en el mítico concierto de 1973 que tuvo lugar en el Teatro Hammersmith de Londres y con el que se despidió de la gira Ziggy Stardust. En el evento, de entrada gratuita, interpretarán todos los temas del citado disco junto con algunas de las canciones más conocidas del artista inglés, tales como Space Oddity, Rebel Rebel o Heroes, entre otras.

Bowie en 150 obras

En cuanto a la exposición, se trata de un amplio conjunto de obras (150, de unos 138 artistas y colectivos diferentes) que integran la colección privada del músico, artista y coleccionista leonés Carlos Lúxor, donde cada creador interpreta a su manera el rico legado musical, visual y estético de David Bowie. En su primer montaje en el Centro Leonés de Arte de la capital leonesa, Art Bowie atrajo a más de 3.000 personas, siendo una de las exposiciones más vistas y alabadas de los últimos años en la ciudad.

«Ha sido muy emocionante todo el proceso. Al final lo que he buscado es compartir el arte de los demás con un nexo común que es Bowie. Cada uno lo ha interpretado a su manera e incluso a algunos artistas les he sacado de su hábitat de trabajo habitual. Y no puedo dar nombres porque son un montón y a todos les agradezco su implicación con esta propuesta, que sin ellos no existiría», explica Carlos Lúxor.

Un evento multidisciplinar que constituye una gran 'fiesta Bowie' y que más allá de su vertiente puramente artística supone un importante atractivo cultural y turístico para la comarca del Bierzo y para la provincia de León.

La exposición podrá verse hasta el 19 de junio, con entrada libre, los viernes y sábados de 17 a 19 horas; mientras que para visitarla de lunes a viernes, entre las 8 y las 14, hay que reservar cita previa en el teléfono 987 55 02 11.