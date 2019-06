IU el PCE exigen soluciones para los trabajadores afectados por el ERE de DIA en El Bierzo y reclama empleo estable Protesta de trabajadoras de supermercados DIA en Ponferrada. Consideran que el cierre de supermercados de la cadena es una «patada a la región y un «último aviso» para la comarca a la que animan a exigir «un nuevo modelo productivo» ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Jueves, 6 junio 2019, 10:44

Izquierda Unida y PCE del Bierzo calificaron este jueves de «patada a la región» el anuncio de cierre de cinco supermercados de la cadena DIA en El Bierzo, «siendo de nuevo los trabajadores y trabajadoras quienes pagan una crisis de la que se beneficiaron unos pocos», afirmaron. Creen que estamos ante un «último aviso» para la comarca y hacen un llamamiento a la sociedad berciana para exigir «un nuevo modelo productivo, en el que se garantice el empleo».

La secretaria comarcal de la organización comunista, Isabel Maroto, considera que «esta situación demuestra, una vez más, la irracionalidad de un sistema que hace que unos pocos puedan jugar con la vida de miles de personas». La formación sostiene que la lucha de las trabajadoras de DIA no es sólo «su» reivindicación de mantener sus puestos de trabajo y poder sobrevivir. Es, afirman, «la de todas las personas que apuestan por una sociedad más justa donde la economía esté al servicio de las necesidades de la mayoría de la población y no para el beneficio de unos pocos». El PCE reivindica la lucha por una sociedad donde decidan las trabajadoras y no dependan de las «buenas» o «malas» decisiones de esos pocos, donde no existan «beneficios» o «pérdidas» que jueguen con las vidas de miles de personas.

El Partido Comunista denuncia la destrucción de empleo estable, al tiempo que recuerda que las perspectivas de DIA ya no son las mismas que el pasado 30 de enero, cuando el Consejo de Administración aprobó realizar un ERE. «Desde entonces ha cambiado el plan de negocio y los acuerdos con los acreedores, van a cambiar el Consejo y la dirección de la empresa», apuntan. Maroto afirma que «lo único que se mantiene es el sufrimiento de la plantilla» y se cuestiona «por qué se mantienen las medidas traumáticas que les dictaron los acreedores cuando los miembros del Consejo van a ser sustituidos». El PCE se pregunta «a qué obedece ese empeño, cuando este grupo tiene futuro, cuota de mercado, una plantilla profesional y capacidad para cambiar la gestión financiera de los directivos en los últimos años».

Es por ello que el Partido Comunista de España, la Unión de Juventudes Comunistas de España e Izquierda Unida de El Bierzo apoyan y animan al seguimiento de todas las acciones que las y los trabajadoresy el sindicato CCOO decidan llevar a cabo para defender el empleo y exigir a la dirección de la empresa y a sus accionistas el mantenimiento de la plantilla y de sus centros de trabajo. «En España en general, y en El Bierzo en particular», concluyen.