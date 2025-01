Eva Amaral o el Canijo de Jerez, entre las voces defensoras de la Sierra de Gistredo La campaña lanzada por SEO/Birdlife busca que los parques eólicos y solares se ubiquen en zonas que no perjudiquen ni a la biodiversidad ni a las personas

Elbierzonoticias Ponferrada Miércoles, 22 de enero 2025, 12:55

«Es algo ilógico, irónico, cero ecológico… Es eco-ilógico si las renovables no son responsables». Se trata del estribillo del tema musical de un corto animado en el que han unido sus voces tres reconocidos artistas, Eva Amaral, El Canijo de Jerez y Albertucho, y Masi Rodriguez. Todos colaboran de forma altruista en la campaña Eco-ilógico de la ONG SEO/BirdLife que defiende unas «Renovables Responsables». Con ella quieren dejar claro que las energías renovables, si bien son imprescindibles para una transición energética que haga frente a la crisis ecológica que atraviesa nuestro país y el planeta, no pueden ubicarse en lugares sensibles para la biodiversidad y las poblaciones locales.

El último informe técnico de SEO/BirdLife, «De lo eco-ilógico a lo responsable: planificar energías renovables para proteger la biodiversidad», muestra los impactos derivados de la implantación de centrales eólicas y solares en lugares no adecuados para ello. Asimismo, pone de manifiesto que las colisiones con aerogeneradores en los parques eólicos son una de las principales causas de mortalidad no natural en aves en España.

En este contexto, SEO/BirdLife señala que en la Sierra de Gistredo y el Alto Sil, la comarca del Bierzo, más de 260 científicos han manifestado su rechazo a los planes de instalar tres grandes complejos eólicos. Estas áreas albergan especies en peligro de extinción como el oso pardo, el milano real y el urogallo cantábrico, que cuenta con menos de 200 ejemplares. La implantación de aerogeneradores en esta zona, una de las más biodiversas y menos humanizadas de la península, supondría una pérdida irreversible de hábitat para muchas especies.

Corto animado con las voces de artistas

Para concienciar sobre este tema y defender una transición energética ecológica responsable y planificada, SEO/BirdLife lanza un corto animado de estilo retro, al que se han sumado los artistas junto a la banda Naked Family, responsable de la base musical. Realizado por la agencia Darwin & Verne junto al ilustrador internacional DesmunCubic, aparecen los diferentes personajes animados de Eva Amaral, que se convierte en 'Pardeva', una pardela cenicienta mediterránea; el Canijo de Jerez, que es 'Sisón Canijo', un sisón común; Albertucho es 'Buitrucho', un buitre leonado, y Masi representa al 'Sol'. Juntos defienden que el desarrollo de energías renovables puede y debe ser compatible con la conservación de la naturaleza y las poblaciones locales. Porque, ¿qué sentido tiene que las energías que deben cuidar el medio ambiente contribuyan a destruirlo? Más que ecológico, parece eco-ilógico.

«La sociedad no acaba de ser consciente sobre este problema. Con esta campaña queremos transmitir que no hay oposición a las renovables, sino a la manera en la que se implantan», señala la cantante y compositora Eva Amaral. «Es una forma bonita de explicarlo, ahondando en esas contradicciones que nos envuelven a todos y de las que muchas veces no somos conscientes –eco-ilógicos–. Las renovables tienen que ir de la mano de proyectos que sean respetuosos con el entorno, con las aves y con el resto de fauna».

Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife apunta que «es necesario construir un modelo energético lógico, justo y responsable, asegurando que la transición energética sea también una transición ecológica». Para que esto suceda, a su juicio, «hay que denunciar alto y claro la incoherencia de muchas de las actuaciones que se están llevando a cabo, utilizando todas las técnicas posibles, en este caso la ironía a través de la animación̶ y todo tipo de altavoces, para llegar al máximo de audiencias».