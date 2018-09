Trama Enredadera La trama quiso influir en las primarias del PSOE de León inclinando hacia Diego Moreno la balanza Javier Cendón junto a Diego Moreno en las primarias del PSOE. / Campillo El candidato 'favorito' de los investigados en esta causa finalmente terminó perdiendo la batalla electoral | 'El Patatero' exhibía un enorme interés por controlar el proceso de primarias en las filas socialistas J.L.B. | N.B. | J.C. León Martes, 18 septiembre 2018, 12:22

Las escuchas practicadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a lo largo de los dos años revelan, a juicio de los investigadores, que los cabecillas de la trama realizaban permanentes presiones sobre políticos y funcionarios con el único fin de conseguir jugosos contratos públicos.

Sin embargo el escenario de actuación de la trama, encabezado por el empresario leonés Jose Luis Ulibarri y uno de sus más estrechos colaboradores, Angel Luis García 'El Patatero', no se limitaba al escenario empresarial 'puro' sino que conllevaba el desarrollo de acciones tendentes a ordenar el panorama político a favor de sus intereses.

Así los cabecillas de la trama era intentar realizar una «criba» de aquellos políticos «no consecuentes con sus principios» o no afines a los ahora investigados.

Después de un análisis minucioso del sumario de la «enredadera» s Jose Luis Ulibarri intentaba tener a su poder de influencia sobre el PP tanto en a nivel provincial en la zona de El Bierzo como a nivel autonómico, Angel Luis García 'El Patatero' intentó influir a través de Joaquín Llamas, Juan José Simón y Miguel Angel Flórez para captar apoyos a la candidatura en las primarias del PSOE a nivel provincial a favor del candidato Diego Moreno y en contra del candidato Javier Cedón y su gran apoyo Tino Rodriguez.

El edil de Villarejo de Orbigo, hoy expulsado del PSOE, en una conversación con «Javier del CTR» hablan sobre los problemas de los vertidos de una empresa del polígono industrial dice textualemnte : «Me funden políticamente por haberme posicionado con Pedro Sanchez», según la UDEF, «alega que quieren acabar con él, que para ellos (Tino Rodriguez y su ejecutiva) es el cáncer de la provincia. En la misma conversación hablan de que si gana Pedro Sanchez su posición política mejoraría.

En otra conversación Ángel Luis llama a Juan Simón y le da la enhorabuena (elecciones PSOE). Dice que ha hablado con Joaquín y que está muy contento, que va a ser lo que quiera, y Simón le dice que primero tienen que quitarse a Tino. «Ángel Luis dice que el alcalde de Valladolid y Joaquín son los fuertes en la provincia. Ángel Luis dice que desde que Joaquín se llevó a Pedro Sánchez a cenar a Veguellina, es el puto sheriff».

La realidad paralela de 'El Patatero'

En el mismo sumario se detallan otras conversaciones: Ángel Luis habla con su padre. Hablan de que Juan Simón ganó las elecciones y que va a ir al Congreso. Ángel Luis responde que ya lo sabe, pero que el gran ganador es Joaquín Llamas, y que hace tres viernes tuvo una cena en Veguellina de Órbigo, estuvo Pedro Sánchez con toda la cúpula y lo preparó todo Joaquín Llamas. Ángel Luis aclara a su padre que Llamas va a ser un pez gordo del PSOE y un chico que se llama Iván García del Blanco, va a ser ministro.

Ángel Luis sigue explicando a su padre que hay un grupo ahí con Iván con el alcalde de Valladolid y el martes o miércoles, que estarán en Astorga, comenta textualmente ''que me falta por cobrar una parte de la calle que hicimos y la última liquidación del pabellón que se la pagarán esta semana'. Ángel Luis sigue diciendo a su padre que va todo muy bien, que tiene mucho trabajo, y ahora «hemos entrado en Santovenia con el alcalde que se llama Paco y no paramos'; y que en Veguellina igual, »estamos a tope, más o menos un millón y pico de facturación».

En otra conversación entre Angel Luis y Joaquín Llamas, éste le dice a Ángel Luis que ha estado comiendo con Joaquín Torné (director del Diario de León) y que lo vio muy bien posicionado con el candidato a las primarias José Antonio Diez.

El interés por Joaquín Llamas por conocer todos los movimientos de sus adversarios dentro del PSOE provincial, llegó hasta el extremo de querer conseguir una foto de una comida que se reunió a Javier Cendón, Miguel Martínez ex alcalde de San Andrés del Rabanedo y a Enrique Busto en Hospital de Órbigo, para utilizarla en busca de apoyos en San Andrés del Rabanedo ya que de sobra era conocida la mala relación entre Eugenia Gancedo y el que fuera presidente de Paradores, Miguel Martínez. De todos estos movimientos le informaba Angel Luis por los datos que le aportaba Juan Simón.

En otra conversación intervenida Juan Simón le comenta a Ángel Luis hablan sobre un tema de José Antonio Diez.

JJ: Bueno, ya hablaremos porque yo también te tengo que contar cosas de ... , del tema de, de José Antonio, de aquí de León, pero bueno, ya lo hablaremos, ya no hablamos ahora, que ahora no es el momento.

AL: Sí, mejor en persona, nos sentamos tranquilamente .. .

Además Juan Simón tenía pretensiones de ocupar la concejalía de deportes del ayuntamiento de León según se desprende de esta conversación:

«También hablan de temas políticos: JJ Simón plantea ocupar la plaza de concejal en la Concejalía de Deportes de León y hablan del dinero que mueve. Hablan de Joaquín Llamas y de José Antonio».

Minuto 20:50

AL: Si sale Alcalde José Antonio y tú de concejal de deportes, madre mía, y CARULLA (Canuria) de Teniente Alcalde ... (Silencio)

JJ: Es que ... (Silencio)

JJ: A ver cuando (ininteligible) ... yo ... vamos, pero es algo que he ido yo dando vueltas ...

Apuesta por Diego Moreno

En una conversación fechada el 19/10/2017 Angel Luis le comenta a Juan Simón que tenían que apostar por Diego Moreno que hablaría con Eugenía presuntamente para recabar su apoyo hacia Moreno

JJ: Pufff. Bueno, y que, te iba a decir una cosa, lo, lo tengo aquí anotado, vas, vas a hablar con Joaquín.

AL: Estuve esta mañana hablando con Joaquín.

JJ: Ah, estuviste, yo que, que, ...

AL: Sí, sí, estuve en el bar y todo, con él. Dos cosas, Diego Moreno, Juan, hay que apostar por Diego Moreno.

JJ: Sí.

AL: Es lo que dice Joaquín.

JJ: Que no ...

AL: Porque ...

JJ: Sí.

AL: Que hay que ir a por Diego Moreno y a por todas. Y, y ya han llegado a un acuerdo porque hablé con, con Miguel, que llamé a Miguel, y me llamó Miguel, oye, dile a Joaquín que hable con, con, por lo menos que llame a... , a Eugenia y van a hablar mañana. Y... (ininteligible} te van a dar el cien por cien, todo, dice no, parece que tiene los votos ahí de Manuel, de Miguel, de Miguel Martínez y tal, y dijo, que no, que no, que voy a hablar con Eugenia y te darán todo, te lo dirá el Martínez, te lo da todos. Entonces dice que con un ochenta por ciento, si, si San Andrés se vuelca con ellos, el ochenta o noventa está ya ... requeteganado.

Angel Luis avisaba a Jose Luis Ulibarri para que trataran bien a Joaquín Llamas en el Diario de León, conversación entre Angel Luis y Jose Luis Ulibarri

AL: Me está llamando Joaquín, Joaquín Llamas que mañana el Diario de León le van a dar una buena, una buena hostia, ,sabes algo?

JL: ¿A quién?

AL. A Joaquín.

JL: No, no sé nada, no he hablado con Joaquín pero, ¿pero por qué le van a dar?

AL. Me llamó ahora que le había... , porque lo ha contado Enrique Bustos, lo habrá contado en algún bar, y se lo han... , y han llamado a Joaquín diciéndole que mañana el Diario, que sale algo en contra de Diego Moreno y de Joaquín, claro sobre todo de Joaquín.

JL: De Diego Moreno y de Joaquín, pues no, no me ha dicho nada a mí Joaquín eh, no tengo ni idea.

AL. O sea, que de momento no hay nada, ¿no?

JL: Que yo sepa no, pero bueno eee ... , es que no sé a qué te refieres, (ininteligible), y lo va, ¿10 va diciendo Enrique Bustos?

AL: Sí.

JL: Va, escúchame que a veces se habla de más joder. Que yo creo que no eh ....

AL: (Ininteligible).

JL: Sabes lo que te quiero decir, si yo creo que no, que están ahora sacando las cosas de contexto, no, eh. Es que, que no, por lo menos a mí, (ininteligible ), si fuera una cosa muy gorda me avisarían y no me han dicho nada, eh.

AL: Vale, vale.

JL: ¿vale?

AL: Bueno, pues mañana a las doce y media hablamos mejor, en persona.

JL: De acuerdo, vale, hasta luego.

Angel Luis llama a Miguel Florez Alcoba de San Andrés del Rabanedo para pedirle un esfuerzo en la captación de apoyos en favor de Diego Moreno en la segunda vuelta de las votaciones para la elección del presidente provincial del PSOE

AL: Te llamo el lunes te digo porqué, porque el lunes va Junta de Gobierno entonces hay que hablar después de lunes, lógicamente. Y dos, que el domingo es muy importante entonces te tienes que centrar en lo del domingo que es lo más importante.

MA: Que estoy en ello. Que ... que tú no sabes ... lo que es un jueves, un viernes, un sábado ... y todo el domingo desde las 10 de la mañana a pie de la puerta «pa» aconsejar ... y ése fui yo ... y otras personas con teléfono ... movilizando uno por uno .. hasta las 8 menos cuarto que fue alguno, para no perder ni un gramo ...

AL. Que sí, que sí, que sí. ..

MA: Que cuando nos ponemos un objetivo ... Nos lo montamos bien, el objetivo.

AL: Está claro.

MA: Nos proponemos ... hacer eso y como hoy hemos hablado contigo, si es de esto pues a por él. Ya está. Centrados a por él.

En la siguiente conversación entre Juan José Simón y Angel Luis, este le comenta a Simón la llamada que ha realizado a Miguel Florez Alcoba

AL: Yo lo que le propongo a Miguel, lo siguiente. De aquí al domingo tiene que estar muy centrado en el tema de las elecciones del domingo. Porque se van a dejar la piel por ... eh ... por Diego Moreno.

JJ: Por Diego Moreno ( a la vez).

AL: Parece que en el Diario de León ya publican que gracias a ... que Diego está vivo gracias a San Andrés de Rabanero ...

JJ: Sí, sí, sí, lo ponen así, sí sí ...

AL: Entonces me ha dicho que ellos van a hacer, ya tienen, cree que van a ganar otros 8 o 10 votos más en San Andrés ...

JJ: Mmmmm AL: Están hablando en contacto con Joaquín, y que van a hablar con ... este ... con ... Diego y con ... José Antonio Díez para llegar a un acuerdo y que gane eh .. Diego, con el apoyo de José Antonio.

JJ: Mm

AL: Es lo que me acaba de decir éste ... Miguel. Y le he dicho que nada, que se centre esta semana. Dice, tú no sabes el trabajo que es, que es que hay que ir uno por uno, tomar un café ... hablar con él ... no sé qué ... dice, tú no sabes el trabajo que nos ha dado, y que nos va a dar esta semana. Digo vamos a ver, tú céntrate esta semana en las elecciones del domingo.

En la misma conversación Angel Luis le dice a Juan Simón que va a ir a Ferraz

AL: Sí, sí, sí. Porque el miércoles estoy en ... yo el miércoles sí voy a estar en Ferraz ya te lo digo, con .. con este con Iván y con más gente.

J: Hum. Bien, bien.

AL: ¿Me entiendes? Porque después «na» más quedaría una semana.

J: Mm. De acuerdo. Vale. bueno, pues nada, pues, me llamas con lo que sea, si tienes alguna novedad, y ...

A Joaquín Llamas le preocupaba a quien iba a apoyar Jose Antonio Diez

Conversación entre Angel Luis y Juan Simón

AL: Nos paga las escuelas (Joaquín Llamas), ¿vale?, y dos, me ha pedido que hables con José Antonio, sin descubrirlo a él, eh ... habrá que ir a votar el domingo.

JJ: Vale ... sí sí, yo le pregunto ... sí sí, le pregunto no te preocupes, yo le pregunto a ver si a José Antonio se lo puedo preguntar, pero ¿tiene que ser ya? o ... hace falta ...

AL: No ... bueno es que es el domingo, mañana lo hablamos. Yo mañana voy a intentar por todos los medios estar a las 12 ahí, yo te voy llamando por el camino, a las nueve y media que salga yo de aquí, yo te voy llamando, te digo: Juan estoy en tal sitio, voy andando para allá

………

JJ: Y en cuanto a lo otro, pues yo ... ya, no te preocupes que yo pregunto, yo ya quedaré con él, tomo un café por la mañana en León y le pregunto a ver cómo, que qué plan tiene.

AL: Vale

JJ: lVale?

AL: Vale JS: Pero bueno yo creo que ... ¿qué pasa que lo ven jodido, o qué?

AL: No, pero le haces un favor, porque él. .. no se atreve ...

JJ: Ah ... vale, vale, pues no te preocupes que eso se lo solucionamos, en esta semana nosotros como muy tarde ...

AL: (Le corta) No, es que, es que es el domingo la votación, o sea que ...

JJ: Ya hombre, pero quiero decirte que, que si no es ... bueno pues si. .. o si quieres intento quedar mañana, a mí me da igual, o sea yo no tengo problema, ya mañana por la mañana lo llamo y ... antes de ir a Mansilla tomo un café con él, no pasa nada, ¿sabes?

AL: Vale.

JJ: Yo en eso, no ... no hay problema. Yo ... además es que ... de ... vamos, tengo contacto con los tres, tanto con Jorge, el de Valencia de Don Juan, que es ... que está ahí, es mano derecha, como con Vicente Canuria, como con él, o sea que es que me da igual...

AL: Lo sé, lo sé, lo sé

JJ: Sin problema ... para poder hablar con ellos y saber qué es lo que están pensando ... es más, si quieres, y ... joder, si quieres, mañana ... eh ... si eso ... lo ... lo llamamos, por teléfono, José Antonio.